ÚLTIMA HORA: City Group abandona uno de sus equipos

Adiós a la aventura en el futbol de la India por parte del City Group. El conglomerado que es dueño de clubes como el Manchester City, el Girona o el New York City abandonó al Mumbai City y vendió todas sus acciones tras las pocas garantías que acompañan a la Superliga de aquel país. Tras cinco años a cargo del club, el jeque Mansour Bin Zayed y compañía se despiden del balompié de la India.

A través de un comunicado oficial que salió en la cuenta de Twitter del Mumbai City se dio a conocer la noticia: “CFG ha tomado esta decisión tras una revisión comercial exhaustiva y a la luz de la incertidumbre continua en torno al futuro de la Liga Súper India (ISL). Este paso refleja el enfoque disciplinado y estratégico de CFG, asegurando que su enfoque siga en áreas donde pueda tener el mayor impacto a largo plazo.

CFG sigue estando orgulloso de los logros y profundamente agradecido a todos los vinculados a Mumbai City FC, desde jugadores y entrenadores hasta el personal, aficionados y socios, por su compromiso y pasión, y espera continuar sus relaciones y asociaciones en India en los próximos años.”, menciona parte del escrito.

Los equipos del City Group

A pesar de la pérdida del Mumbai City, Bin Zayed puede estra tranquilo con su carpeta de clubes. Obviamente, el Manchester City en la Premier League es su activo más importante, pero el Girona de España y el New York City de la MLS han pujado fuerte en los últimos años. Por si fuera poco, el Yokohama Marinos en Japón se ha convvertido en protagonista del futbol asiático, mientras que, el Melbourne City hace lo propio en Oceanía.

El Troyes en Francia, el Lommel Sk en Bélgica, el Montevideo City en Uruguay y el Sichuan Jinui también forman parte del grupo que lidera el jeque.