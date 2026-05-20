¿Quién se queda fuera? La última duda del ‘Vasco’ Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con la información del periodista deportivo David Medrano, Javier "El Vasco" Aguirre enfrenta un gran dilema de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lo que dejaría a un atacante mexicano fuera de la justa.

El punto crítico es que México contempla llevar hasta cinco delanteros al torneo internacional, una decisión poco habitual. Según el reporte, la última plaza se disputa entre Santiago Giménez y Germán Berterame, ambos del total agrado del estratega nacional.

Hasta el momento, los delanteros que ya tienen su lugar asegurado y se encuentran concentrados son Armando "La Hormiga" González, Guillermo "Memote" Martínez y Raúl Jiménez (quien reportará tras concluir su participación en la Premier League).

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El gran debate surge por el momento que atraviesan los dos candidatos restantes. Por un lado, Santiago Giménez viene regresando de una lesión que lo marginó casi seis meses; aunque ya sumó titularidad con el Milan, sigue sin encontrar el gol y su ritmo de juego genera dudas.

Por otro lado, Germán Berterame, tras su salida de Rayados de Monterrey, no ha logrado consolidar su mejor versión en la MLS junto a Inter de Miami de Lionel Messi, aunque ya registra anotaciones y varias asistencias, aún sigue en un proceso de adaptación.

Medrano señaló que, si bien ambos atacantes le llenan el ojo al "Vasco", el cuerpo técnico no ha decidido si es prudente llevar a cinco centrodelanteros o si conviene reforzar otra zona del campo. Por ahora, tanto Giménez como Berterame figuran en la prelista de 55 jugadores que la Federación Mexicana de Futbol y Javier Aguirre entregaron de cara a la justa mundialista.

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CHAQUITO O BERTERAME.

La duda del Vasco Aguirre. pic.twitter.com/G5URxu6Kf4 — david medrano felix (@medranoazteca) May 20, 2026

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM de México vs Ghana?

Previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el conjunto dirigido por Javier "El Vasco" Aguirre se medirá a un equipo de talla internacional que también será mundialista: Ghana.

Desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc, México tendrá su primera prueba de fuego previo al arranque del Mundial contra esta selección africana. Sigue lo mejor de la cobertura totalmente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca, en televisión abierta por el Canal 7 y a través de las plataformas digitales (sitio web y app oficial de Azteca Deportes), el próximo viernes 22 de mayo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

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