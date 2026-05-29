Antonio Mohamed confesó que sueña con dirigir aquí: “Soy una persona paciente, respetuoso de las cosas que deben pasar”

Antonio Mohamed afrontará uno de los partidos más importantes de su carrera como entrenador de futbol profesional. Este próximo sábado 30 de mayo, Toluca enfrentará a Tigres en la final de la Concacaf Champions Cup, uno de los títulos más deseados por el técnico argentino. Sin embargo, el ‘Turco’ reveló que aún tiene un deseo pendiente fuera de México y que buscará cumplir en un futuro.

El sueño pendiente del Turco Mohamed fuera de la Liga BBVA MX

En la previa de lo que será la final de la Concachampions 2026, el ‘Turco’ Mohamed fue entrevistado por ESPN y allí comentó que uno de sus sueños es consagrarse campeón de la Copa Libertadores, además de reinar en Concacaf. Estas declaraciones hicieron ruido, ya que solamente los equipos sudamericanos participan de este torneo, a pesar de que la Liga BBVA MX podría tener cupos para la competición de Conmebol en un futuro.

El ‘Turco’ Mohamed revela la nueva estrategia del Toluca para lo que viene|Crédito: Toluca FC / X

“Una Libertadores o la Concacaf y Libertadores, eso me falta. Soy una persona paciente, respetuoso de las cosas que deben pasar. Si uno hace las cosas bien llegarán las cosas”, fue lo que expresó el entrenador de los Diablos Rojos. Si bien es cierto que estas palabras generaron incertidumbre en los aficionados escarlatas, Mohamed confirmó que cumplirá su contrato con Toluca.

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Mohamed confirma su continuidad en Toluca

Durante el último tiempo, los medios comenzaron a especular con una posible salida de Mohamed en junio, ya que su contrato con los Diablos cuenta con una cláusula de rescisión que puede ser ejecutada con anticipación. Sin embargo, el propio entrenador acabó con todos los rumores y afirmó que cumplirá con su contrato en Toluca.

El DT fue consultado sobre si continuará en el cuadro escarlata sin importar el resultado de la final de Concacaf y fue contundente: “Sí, yo tengo contrato con el equipo y nada más, y si no sigo en Toluca me voy a mi casa a descansar”.

Antonio “Turco” Mohamed espera ser bicampeón con Toluca e igualar en títulos a Chivas|@tolucafc

Además, el ‘Turco’ reveló que ya tuvo conversaciones con la directiva del equipo para planificar el siguiente torneo: “Tengo contrato con mi club, estoy muy feliz, ya organizamos la pretemporada, cuándo volvemos a entrenar, hablamos de refuerzos, de planeación del próximo semestre”.

El contrato de Mohamed con Toluca

El técnico argentino tiene contrato vigente con los Diablos hasta diciembre de 2026. Esto significa que Mohamed estará al mando del equipo escarlata durante todo el Apertura 2026 y luego definirá su continuidad con la directiva. En estos momentos, la intención del entrenador es continuar en Toluca, arropado por el proyecto deportivo de la cúpula directiva.

