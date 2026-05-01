ÚLTIMA HORA: David Benavidez y Zurdo Ramírez VENCEN a la báscula y están listos para la batalla de mexicanos en Las Vegas

Quedaron definidos los pesos para la cartelera que encabezarán Gilberto "Zurdo" Ramírez y David Benavidez este fin de semana en el ring del T-Mobile Arena desde Las Vegas, Nevada, con todos los protagonistas de los combates principales cumpliendo con la báscula, salvo un caso.

En la pelea estelar de la noche, correspondiente a la división de peso crucero (límite de 200 libras), Gilberto “Zurdo” Ramírez registró 200 libras exactas, mientras que David Benavidez detuvo la báscula en 196.8 libras, ambos dentro del límite reglamentario.

Para la pelea coestelar en peso supermediano (límite de 168 libras), Jaime Munguía marcó 167.4 libras y Armando Reséndiz 167 libras, dejando todo listo para su combate.

En la parte complementaria de la cartelera, Óscar Duarte cumplió con 139.8 libras para la división superligero (límite de 140 libras), mientras que Miguel Ángel Fierro, conocido como “Tashiro”, registró 143.4 libras, excediendo por 3.4 libras el peso pactado.

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👇Función Mexicana

📆 Sábado 2 de mayo

🕘 Al terminar Tigres vs Chivas

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¿Dónde ver en vivo y gratis la pelea entre Benavidez y Zurdo Ramírez?

La pelea entre David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez se disputará este sábado 2 de mayo de 2026 en Las Vegas, Nevada, dentro de una cartelera que también tendrá el combate entre Jaime Munguía y Armando Reséndiz por el título de las 168 libras.

La función podrá seguirse completamente gratis en México a través de TV Azteca por la señal de Azteca 7, además de su sitio oficial y la aplicación de Azteca Deportes en la seccion de Box Azteca.

La transmisión arrancará al término del partido entre Tigres vs Chivas en los Cuartos de Final de Ida.

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¿Cómo llegan a la pelea Gilberto "Zurdo" Ramírez y David Benavidez?

Gilberto “Zurdo” Ramírez llega con marca de 48 victorias, una derrota y cero empates, con 30 triunfos por la vía del nocaut. Su única derrota como profesional fue en 2022 ante Dmitry Bivol por decisión unánime.

Por su parte, David Benavidez se presenta con récord invicto de 31 victorias, cero derrotas y cero empates, además de 25 nocauts, manteniendo paso perfecto en su carrera profesional.

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