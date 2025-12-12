ÚLTIMA HORA: despiden al responsable de contratar al Piojo Herrera en Costa Rica

A pesar de tener una gran preparación y un buen nivel de estudios, Miguel Herrera fracasó en su paso por la selección de Costa Rica, puesto que no pudo lograr clasificar a ‘La Sele’ a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en México, en los Estados Unidos y en Canadá. Y ahora, 20 días después, despidieron al responsable de haberlo contratado.

Mientras se habla que el Piojo Herrera recibió una buena liquidación por haber sido despedido de Costa Rica , ahora se conoció que el Director de Selecciones Nacionales que se encargó de su contratación fue expulsado de su cargo por decisión de la federación. Los resultados no permitieron que continúe y no se apostó a un proyecto a largo plazo.

Piojo Herrera en Costa Rica|Instagram selección de Costa Rica / @fedefutbolcrc

La salida del Piojo Herrera y la del responsable de su contratación en Costa Rica

La salida del Piojo Herrera fue anunciada oficialmente el pasado 21 de noviembre y 20 días después se confirmó el despido de Ignacio Hierro González, director de Selecciones Nacionales que se había encargado de designar al entrenador mexicano de 57 años para el seleccionado costarricense.

Ignacio Hierro González había sido el sucesor de Claudio Vivas y había arribado en enero a la Federación Costarricense de Futbol (FCRF) para designar a un entrenador, siendo el DT mexicano el designado por él. Como los resultados no acompañaron al DT, él también pagó los platos rotos.

Ignacio Hierro|MexSport

A pesar de que en un primer momento parecía una decisión acertada, los resultados están a las claras: no se pudo lograr un buen desempeño en la Copa Oro 2025 y no se consiguió la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que determinó que el Piojo Herrera sea despedido.

Debido a los malos resultados de la selección de Costa Rica, el Comité Ejecutivo de la FCRF planteó una votación para saber si el Director de Selecciones Nacionales continuaba en su cargo o si era destituido. Finalmente, los votos marcaron su despido y se estableció la creación de una comisión que decidirá quién será su reemplazo.

Los números del Piojo Herrera en la selección de Costa Rica