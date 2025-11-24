Esta habría sido la liquidación que recibió Miguel “Piojo” Herrera tras ser despedido de Costa Rica

Miguel Herrera se encuentra dentro del foco de las críticas en Costa Rica luego de no haber alcanzado el objetivo de clasificar al Mundial 2026. El empate sin goles ante Honduras en la última jornada de las Eliminatorias CONCACAF dejó al equipo centroamericano sin posibilidades de acudir a la cita mundialista. De manera inmediata, el entrenador mexicano decidió renunciar a su cargo como director técnico , pero la Federación Costarricense de Futbol debió pagarle un resarcimiento.

El dinero que Costa Rica le pagó a Miguel Herrera tras su renuncia como DT

Según reportes, la FCRF tuvo que indemnizar al ‘Piojo’ Herrera con unos 25 mil dólares para que ejerza su renuncia. Esto equivale a poco más de $460,000 pesos mexicanos, monto que el entrenador recibió por haber dejado su cargo. Resulta que su contrato con Costa Rica aún no llegaba a su fin, pues los directivos le habían ofrecido un vínculo hasta el Mundial 2026, torneo al que finalmente no clasificó. Mientras tanto, la Federación ya habría encontrado reemplazo para el “Piojo” .

“No puedo detallar sobre el contrato, pero todos tienen un inicio y un final. Con Miguel tuvimos que negociar un finiquito como con cualquier contrato. El finiquito que se tuvo con Miguel Herrera fue muy favorable para la Federación”, fue lo que reveló Osael Maroto, presidente de la FCRF, en conferencia de prensa tras la renuncia del “Piojo” Herrera.

¿Qué será del futuro de Miguel Herrera como entrenador?

Luego de no haber clasificado a la selección tica a la próxima Copa del Mundo, reportes indican que el “Piojo” Herrera podría regresar a entrenar a la Liga BBVA MX. Algunos clubes siguen de cerca la situación del director técnico mexicano y uno de ellos sería Atlante, equipo que podría regresar a la Primera División del futbol mexicano de cara al Clausura 2026.

Cabe destacar que Herrera no ha hecho público su futuro, pues no clasificar a la cita mundialista fue muy duro para el entrenador, quien lo catalogó como el “único fracaso” de toda su carrera. Sin embargo, no sería extraño que el “Piojo” regrese a los banquillos para el próximo año y, precisamente, en la Liga BBVA MX.