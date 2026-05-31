¡ÚLTIMA HORA! Edson Álvarez es el elegido por Javier Aguirre para ser el Capitán de la Selección Mexicana

Se ha revelado que el defensa mexicano Edson Álvarez será el capitán de la Selección Mexicana, para encarar el partido en contra de Australia de este 30 de mayo. El jugador que recientemente se integró al equipo mexicano va de titular y tiene la confianza por ahora de Javier Aguirre y el cuerpo técnico.

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El surgido en el América, quien había mencionado que llegaba enteró físicamente y repuesto de su lesión, generaba dudas en el análisis de los medios y los comentarios de la afición, respecto a que no estaba para jugar y que quizás en la competencia ya lo habían superado.

Pero este partido precisamente, es para el cuerpo técnico la chance de ver a hombres como Edson Álvarez, Luis Chávez y Mateo Chávez y de acuerdo a lo que muestre, obtener conclusiones cuando el Mundial está a 12 días.

Aguirre actualmente no tendría un 11 titular para el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, y es que jugadores que tienen características relevantes se lesionaron y apenas están retomando su mejor nivel, como precisamente el caso de Edson Álvarez o inclusive César Chino Huerta y Santiago Gimenez.

Alineación oficial de México para enfrentar a Australia

1 Raúl Rangel Goalkeeper

4 Edson Alvarez (C) Centre Back

5 Johan Vásquez Centre Back

7 Luis Francisco Romo Barrón Centre Back

8 Álvaro Fidalgo Central Midfielder

24 Luis Chavez Central Midfielder

2 Jorge Sánchez Right Wing Back

10 Alexis Vega Left Midfielder

17 Orbelín Right Midfielder

20 Mateo Chávez García Left Wing Back

22 Guillermo Martínez Striker

Alineación de Australia para enfrentar a México

1 Mathew Ryan (C) Goalkeeper

3 Alessandro Circati Centre Back

19 Harry Souttar Centre Back

26 Lucas Herrington Centre Back

7 Mathew Leckie Attacking Midfielder

8 Connor Metcalfe Defensive Midfielder

13 Aiden O'Neill Defensive Midfielder

22 Jackson Irvine Attacking Midfielder

5 Jordan Bos Left Wing Back

9 Mohamed Toure Striker

23 Jacob Italiano Right Wing Back