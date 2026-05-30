Sudáfrica enfrenta problema para viajar a México y cumplir con su plan de trabajo previo a la inauguración del Mundial 2026

En una notica desplegada por medios locales, informan que la Selección de Sudáfrica ha retrasado su viaje a México que estaba programado para realizarse este mismo domingo, debido a una serie de problemas de visado que impidieron la salida de todo el equipo sudafricano.

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Para prepararse, entrar en ritmo, acostumbrarse al cambio de horario y a la altura de la Ciudad de México, es que Sudáfrica pensaba estar 11 días antes del partido de inauguración del 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, pero ahora su plan estratégico se ha visto corrompido por esta situación inesperada.

En la Selección de Sudáfrica estaban seguros de que no iba a haber problema ni algún inconveniente para este viaje, pero todo se presentó de forma sorpresiva por lo que están trabajando en tener los documentos migratorios al día para poder concentrarse como lo tenían plenado.

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🇿🇦 Bafana Bafana has arrived at the Send-Off Event!



SAFA President Dr Danny Jordaan joined players and supporters as the nation united behind Bafana Bafana ahead of the 2026 FIFA World Cup™.



ALL OF US. ALL IN. KA⚽️FELA! 🏆⚽️



📺 Catch the 2026 FIFA World Cup LIVE from 11 June… pic.twitter.com/5ESxuBKGqJ — SABC Sport (@SABC_Sport) May 30, 2026

Sudáfrica, celebró últimos dos eventos para partir hacia México

El viernes Sudáfrica empató sin goles ante Nicaragua en el último partido de preparación en un juego en el que se esperaba mucho más de la selección. Luego de ese juego, este mismo sábado celebraron el evento oficial de despedida en el que hubo familias, directivos, políticos y personalidades locales, todos dentro de un estadio para decirles adiós.

En ese evento, también se les entregó un certificado de carácter oficial, en relación a su participación en el Mundial, reconociendo esta representación que se torna histórica.

César Montes, reconoce partido contra Sudáfrica como de alta exigencia

César Montes, defensor de México dijo recientemente que el encuentro en contra de Sudáfrica podría ser el más difícil, por todas las emociones que pasarán por la cabeza de los seleccionados al inaugurar en casa un Mundial.

Además explicó el Cachorro, que será el partido más importante porque una victoria los catapulta en la fase de grupos para poder afrontar con cierta tranquilidad la etapa. Por otra lado una derrota genera presión y condiciona el pase porque además de tener que sacar forzosamente victorias, necesitan de resultados para pensar en superar la fase 1.