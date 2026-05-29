Alexis Vega manda mensaje de tranquilidad: “Ni un entrenamiento me he perdido”
Alexis Vega descartó cualquier preocupación sobre su estado físico y aseguró que trabaja al parejo del grupo para llegar en óptimas condiciones al debut de México el próximo 11 de junio.
Alexis Vega dejó un mensaje de tranquilidad rumbo al debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El atacante mexicano aseguró que no ha tenido recaídas físicas y confirmó que continúa entrenando con normalidad junto al resto del plantel.