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Alexis Vega manda mensaje de tranquilidad: “Ni un entrenamiento me he perdido”

Alexis Vega descartó cualquier preocupación sobre su estado físico y aseguró que trabaja al parejo del grupo para llegar en óptimas condiciones al debut de México el próximo 11 de junio.

Por: Azteca Deportes

Alexis Vega dejó un mensaje de tranquilidad rumbo al debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El atacante mexicano aseguró que no ha tenido recaídas físicas y confirmó que continúa entrenando con normalidad junto al resto del plantel.

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