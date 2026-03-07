ÚLTIMA HORA: El INESPERADO uniforme que usaría México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa y, a pocos meses del torneo, comenzaron a circular filtraciones sobre los uniformes que podría utilizar la Selección Mexicana de Futbol durante el certamen internacional.

De acuerdo con reportes de Footy Headlines, la marca alemana que patrocina a México prepara al menos dos diseños que han llamado la atención de los aficionados: un uniforme de visitante en color blanco con inspiración retro y una edición especial en color negro desarrollada en colaboración con una marca mexicana.

El uniforme blanco tendría como base un tono claro tipo “hueso” con un patrón geométrico en relieve inspirado en elementos de la mitología mesoamericana. También destacaría el uso del logotipo clásico de las tren franjas, en lugar del emblema moderno, además de un cuello en “V” con detalles en verde oscuro y rojo, colores que también aparecerían en las tres franjas de los hombros y según las filtraciones, el conjunto se completaría con shorts verde oscuro y calcetas blancas.

Te puede interesar: ¡Adelantos considerables! Revelan imágenes de la CANCHA del Estadio Ciudad de México a menos de 100 días de la inauguración

💥 LEAKED 💥



🇲🇽 Mexico 2026 WC Away Shirt pic.twitter.com/thyAxz9F7N — esvaphane (@esvaphane) January 18, 2026

Por otra parte, el uniforme negro sería presentado como un tercer kit o edición especial. El diseño incluiría relieves en contratono con patrones geométricos que formarían las letras “MX” y elementos inspirados en textiles tradicionales, las tres franjas de los hombros incorporarían los colores verde, blanco y rojo para representar la bandera mexicana, mientras que el escudo de la selección aparecería en una versión simplificada sobre el fondo oscuro.

e espera que el uniforme blanco sea presentado oficialmente el 20 de marzo y que pueda estrenarse durante la próxima Fecha FIFA, posiblemente en el partido de preparacion contra Portugal.. El jersey negro, en cambio, estaría pensado como una edición especial para aficionados y coleccionistas previo al inicio del torneo.

🚨🤯 BREAKING: MEXICO’S 2026 WORLD CUP THIRD JERSEY HAS BEEN LEAKED! @esvaphane pic.twitter.com/OjsjMJV3Nw — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 7, 2026

¿Cuándo inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026 y el encuentro se disputará en el Estadio Banorte (para el Mundial Estadio Ciudad de México) ubicado en la Ciudad de México, donde la Selección Mexicana de Futbol, enfrentará a la Selección de Futbol de Sudáfrica en el primer partido del torneo.

El duelo está programado para comenzar a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), marcando el inicio de la participación del país anfitrión en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La transmisión del encuentro podrá seguirse en vivo a través de la señal de TV Azteca por Azteca 7, así como en el sitio web y la aplicación oficial.