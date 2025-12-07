ÚLTIMA HORA: El mensaje de Sergio Ramos tras quedar eliminado del Apertura 2025

Sergio Ramos se irá del futbol mexicano sin probar la gloria de la Liga MX. El central español y los Rayados de Monterrey cayeron eliminados en las semifinales del Torneo Apertura 2025 ante los Diablos Rojos del Toluca. La Pandilla cayó 3-2 en el Estadio Nemesio Diez y tras un 3-3 en el global, la posición en la tabla general le dio el pase a la serie por el título al actual monarca de nuestro balompié.

Con ello, el ex jugador del Real Madrid se pronunció en redes sociales en lo que fue su último partido con la camiseta albiazul: ''Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol. La pena más grande, no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre por vuestro apoyo. ¡Arriba el Monterrey!'', escribió el zaguero ibérico en un post de su cuenta personal de Instagram.

Futuro en el aire

Ramos dio a conocer que no seguirá en las filas de Rayados de Monterrey y a sus 39 años su siguiente paso en su carrera profesional es una total incógnita. El canterano del Sevilla podría tener alguna oferta del balompié árabe o de la Major League Soccer como muchos futbolistas europeos que buscan cerrar su carrera fuera del balompié del Viejo Continente.

Otra opción que no suena descabellada es el retiro, el defensa lo ganó todo con la Selección Nacional de España a nivel selección y con el Real Madrid a nivel clubes por lo que se podría ir tranquilo con un legado a la altura de muy pocos futbolistas en la historia del deporte mundial.