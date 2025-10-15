ÚLTIMA HORA: esto es lo que opina Lionel Scaloni de la Selección Mexicana

México dejó un amargo sabor de boca tras la fecha FIFA de octubre, luego de haber caído por goleada ante Colombia y empatar con Ecuador en el Estadio Akron . Pese a ello, la Selección Mexicana sigue manteniendo su estatus alto a nivel internacional y esto se confirmó con las declaraciones recientes de Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, quien no dudó en expresar respeto por el combinado nacional.

“Yo tengo un gran respeto por México. Tienen una cultura futbolística enorme y tienen una gran selección”, fue lo que compartió el campeón del mundo, en conferencia de prensa, al ser consultado sobre la Selección Mexicana debido al duelo amistoso que jugarán entre ambos previo al inicio del Mundial de 2026 .

Agustin Marcarian/REUTERS Lionel Scaloni con la selección de Argentina

En sintonía, Scaloni mencionó por qué existe una rivalidad tan grande entre México y Argentina: “Puede ser más lo que se alimenta en la prensa, redes sociales y todo eso, y son dos selecciones históricas que se enfrentan y cada una quiere ganar”. A pesar de los resultados no tan deseables, la Selección Mexicana aún tiene con qué mantener a raya a sus rivales.

México chocará contra Argentina previo al Mundial 2026

El periodista argentino Gastón Edul, encargado de cubrir todo lo relacionado al equipo de Argentina, confirmó durante la transmisión del amistoso entre la ‘Albiceleste’ y Puerto Rico que México se enfrentará a los dirigidos por Scaloni en la fecha FIFA del mes de junio de 2026, previo al comienzo de la Copa del Mundo que se celebrará en ese mismo mes.

Según pudo revelar el reportero, el encuentro entre ambas selecciones se llevará a cabo entre el día 1 y el 9 de junio, siendo el período de la última jornada FIFA antes del comienzo de la cita mundialista. Cabe destacar que el Mundial iniciará el día 11, por lo que el juego entre México y Argentina será muy cercano.