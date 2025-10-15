México 1-1 Ecuador: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 14 de octubre, partido amistoso de la Fecha FIFA 2025; marcador online y por internet

Te puede interesar: México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana encara otra prueba rumbo al Mundial 2026. Dirigidos por Javier Aguirre, el conjunto nacional encara el partido en el Estadio Akron luego de la derrota ante Colombia. Por su parte y comandados por Sebastián Beccacece, Ecuador viene de empatar ante Estados Unidos, ligando 12 partidos sin conocer la derrota de cara a la Copa del Mundo.

“Todo el país se vuelca con el resultado de la Selección Mexicana y este es el mejor escenario para venir y presentarse, es parte de un proceso que yo pedí para el Mundial. Me gusta mucho enfrentarme a Ecuador, son encuentros muy igualados, muy parejos”, dijo el ‘Vasco’ Aguirre en conferencia de presa previo al compromiso en Guadalajara.

