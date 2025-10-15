deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

México 1-1 Ecuador: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 14 de octubre, partido amistoso de la Fecha FIFA 2025; marcador online y por internet

Ve EN VIVO el partido de México ante Ecuador a las 20:23 horas, juego amistoso en el Estadio Akron de Guadalajara rumbo a la Copa del Mundo de 2026

Oscar Rodríguez
Selección Azteca
Compartir

Te puede interesar: México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana encara otra prueba rumbo al Mundial 2026. Dirigidos por Javier Aguirre, el conjunto nacional encara el partido en el Estadio Akron luego de la derrota ante Colombia. Por su parte y comandados por Sebastián Beccacece, Ecuador viene de empatar ante Estados Unidos, ligando 12 partidos sin conocer la derrota de cara a la Copa del Mundo.

“Todo el país se vuelca con el resultado de la Selección Mexicana y este es el mejor escenario para venir y presentarse, es parte de un proceso que yo pedí para el Mundial. Me gusta mucho enfrentarme a Ecuador, son encuentros muy igualados, muy parejos”, dijo el ‘Vasco’ Aguirre en conferencia de presa previo al compromiso en Guadalajara.

Te puede interesar: OFICIAL: Definidas las SEMIFINALES del Mundial Sub-20

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs colombia.jpg
Selección Azteca
Resumen: Colombia golea 4-0 a México | Exhibición cafetera rumbo al Mundial 2026
johan carbonero.jpg
Selección Azteca
Gol de Johan Carbonero | México 0 - 4 Colombia | Fecha FIFA 11 Octubre 2025
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL CON OLOR A MUNDIAL! Golazo de Jefferson Lerma | Mexico 0 - 3 Colombia | Fecha Fifa 11 Octubre
Thumbnail
Selección Azteca
Golazo de Luis Díaz | México 0 - 2 Colombia | Fecha FIFA 11 Octubre
Thumbnail
Selección Azteca
¡Orbelín perdona! México deja ir el empate | México vs Colombia
×
×