ÚLTIMA HORA: Estrella de Cruz Azul cerca de llegar a las Chivas

Las Chivas del Guadalajara ya preparan el Torneo Clausura 2026 tras horas de quedar eliminados del presente certamen a manos de Cruz Azul. Ángel Sepúlveda tendría negociaciones avanzadas con el club tapatío y dejaría La Noria para enfundarse nuevamente la playera rojiblanca. Cabe recordar que, Sepú ya no era el delantero titular de la Máquina Celeste tras el buen momento de Gabriel Fernández y ello podría ser una de las razones en dar luz verde a las negociaciones.

Te puede interesar: CONFIRMADO: TV Azteca transmitirá la ida y vuelta de las semifinales de Rayados de Monterrey vs Toluca

Según información de César Luis Merlo, Sepúlveda sería pedido expreso de Gabriel Milito de cara al siguiente semestre y el mismo ariete de 33 años habría dado su aceptación al trato siempre y cuando las directivas se pongan de acuerdo. Cabe recordar que, Ángel ya sabe lo que es defender la camiseta del Rebaño Sagrado tras haber estado en el cuadro de Verde Valle en el Torneo Apertura 2018.

¿Salida de Chicharito?

Este posible movimiento alimenta el rumor de que Javier Hernández estaría viviendo sus últimos días como jugador de las Chivas y más tras lo sucedido en la cancha del Estadio Olímpico Universitario contra Cruz Azul en el duelo de vuelta de los cuartos de final. Por sí fuera poco, se habla también de la salida de Alan Pulido del cuadro tapatío y el pleno apogeo de Armando González siendo campeón goleador del Apertura 2025.

Según el portal especializado Transfermarkt, Sepúlveda tiene un valor de 700 mil euros a sus 33 años y podría ser el primer refuerzo de las Chivas en las próximas semanas. De momento, el delantero está concentrado con la Máquina Celeste de cara a la serie de semifinales que sostendrán ante los Tigres de la UANL y que podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes.