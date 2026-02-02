¡ÚLTIMA HORA! Estrella de España podría perderse el Mundial 2026

La Selección Española ha recibido malas noticias. Se trata de Mikel Merino, mediocampista del Arsenal y pieza clave para Luis de la Fuente, ya que se lesionó y será operado en los próximos días de una fractura en su pie derecha y estará de baja por un tiempo prolongado e indefinido, de acuerdo con el reporte que lanzó el club londinense.

La lesión ocurrió durante el partido ante el Manchester United la semana pasada. El ex futbolista de la Real Sociedad, que es uno de los máximos goleadores de la Furia Roja en 2025, no solo podría perderse lo que resta de la temporada con el combinado gunner, sino que su presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría estar seriamente comprometida.

Medical update: Mikel Merino — Arsenal (@Arsenal) February 1, 2026

Mikel Merino podría perderse el Mundial

Desde el interior del Arsenal confían en que Merino pueda reincorporarse a los entrenamiento en la recta final de la campaña, aunque sin una fecha concreta. Sin embargo, incluso en el mejor escenario, llegaría a la cita en Norteamérica con escaso ritmo competitivo, un factor que preocupa enormemente en la federación española.

Para De la Fuente, la baja sería sensible. Merino se había consolidado como un jugador fundamental por su llegada desde segunda línea y su aporte goleador. España, considerado uno de los favoritos al título, deberá replantear sus esquemas en el ataque ante la probable ausencia de uno de sus referentes a la ofensiva. Además, de que Mikel Arteta tendrá que buscar diferentes variables para seguir peleando por el título de la Premier League.

