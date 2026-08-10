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Fútbol

ÚLTIMA HORA: Estrella del FC Barcelona firma con equipo de la Premier League

El FC Barcelona vive uno de sus mejores momentos en los últimos años y la reestructuración contempla salidas y fichajes

Futbolista del Barcelona RECHAZA OFERTA del Chelsea
Salma Paralluelo, tres veces campeona de la Women’s Champions League, rechazó una oferta contractual del Chelsea después de terminar su contrato con Barcelona|Crédito: @FCBarcelona_es

Escrito por: Redacción Azteca Deportes

El mercado de fichajes está en pleno auge y en esta ocasión el FC Barcelona es quien empieza a mover sus piezas de cara a la próxima temporada. A través de sus redes sociales el Club anunció que Ronald Araujo no entra en planes del equipo al menos para la próxima temporada y es que según lo dicho por el club en la publicación, Araujo llega al Liverpool con contrato firmado hasta el 30 de junio de 2027.

Anuncio del Liverpool FC

A través de su cuenta de X, el Liverpool dio el anuncio de su unmediata incorporación:
"Hemos llegado a un acuerdo para fichar a Ronald Araujo cedido por el FC Barcelona para la temporada 2026-27, sujeto a la obtención del permiso de trabajo y la autorización internacional correspondiente."

¿Cómo le fue a Ronald Araujo con el FC Barcelona?

El 6 de octubre de 2019 debutó defendiendo el escudo del FC Barcelona en una victoria ante el Sevilla FC en el Camp Nou, a lo largo de su carrera dentro del club conquistó 3 Ligas de España, 2 Copas del Rey y 3 Super Copas de España; por otro lado, el club le puso una claúsula de rescisión a su contrato con un valor de mil millones de euros, esto tras el gran nivel que mostraba y la proyección que tenía; hoy su realidad es algo distinta, Araujo tiene un valor de veinte millones de euros según Transfermarkt y llega al Liverpool para cubrir la salida de Konaté y buscar recuperar su nivel de juego.

De esta manera es que el FC Barcelona anunció la salida del defensa uruguayo del club:

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