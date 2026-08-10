ÚLTIMA HORA: Estrella del FC Barcelona firma con equipo de la Premier League

El mercado de fichajes está en pleno auge y en esta ocasión el FC Barcelona es quien empieza a mover sus piezas de cara a la próxima temporada. A través de sus redes sociales el Club anunció que Ronald Araujo no entra en planes del equipo al menos para la próxima temporada y es que según lo dicho por el club en la publicación, Araujo llega al Liverpool con contrato firmado hasta el 30 de junio de 2027.

Anuncio del Liverpool FC

A través de su cuenta de X, el Liverpool dio el anuncio de su unmediata incorporación:

"Hemos llegado a un acuerdo para fichar a Ronald Araujo cedido por el FC Barcelona para la temporada 2026-27, sujeto a la obtención del permiso de trabajo y la autorización internacional correspondiente."

We have agreed a deal to sign Ronald Araujo on loan from FC Barcelona for the 2026-27 season, subject to a successful work permit application and international clearance 🙌🔴 pic.twitter.com/RGfTzawvqR — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026

¿Cómo le fue a Ronald Araujo con el FC Barcelona?

El 6 de octubre de 2019 debutó defendiendo el escudo del FC Barcelona en una victoria ante el Sevilla FC en el Camp Nou, a lo largo de su carrera dentro del club conquistó 3 Ligas de España, 2 Copas del Rey y 3 Super Copas de España; por otro lado, el club le puso una claúsula de rescisión a su contrato con un valor de mil millones de euros, esto tras el gran nivel que mostraba y la proyección que tenía; hoy su realidad es algo distinta, Araujo tiene un valor de veinte millones de euros según Transfermarkt y llega al Liverpool para cubrir la salida de Konaté y buscar recuperar su nivel de juego.

De esta manera es que el FC Barcelona anunció la salida del defensa uruguayo del club:

Ronald Araujo, loaned to Liverpool FC



FC Barcelona and Liverpool FC have agreed on the loan of Ronald Araujo until 30 June 2027.



Best of luck, Ronald! pic.twitter.com/tIwx9oLCCr — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 10, 2026

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