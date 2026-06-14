Argentina celebra el árbitro que pitará en su debut del Mundial 2026: ¿Por qué?
Con la designación del árbitro ya definida, la actual campeona del mundo argentina ya tiene todo listo para su debut frente a Argelia el próximo martes
Se dieron a conocer las ternas oficiales que estarán a cargo de los partidos del Grupo J de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de esta manera, Argentina vs Argelia que se disputará el próximo martes 16 de junio en Kansas tiene todo definido. El polaco Szymon Marciniak será el encargado de impartir justica en el duelo entre el último campeón del mundo y el conjunto africano, con la particularidad que es el mismo juez que dirigió el último duelo del equipo sudamericano en mundiales.
Marciniak es un viejo conocido para la Argentina y Lionel Messi, ya que viene de dirigir la final de la última copa del mundo en Qatar, en lo que fue el recordado 3-3 en tiempo extra entre la albiceleste y Francia. En aquel partido, se destacó el gran arbitraje que tuvo el polaco debido a que dirigió un caliente duelo de gran manera, cobrando un penal para el posterior campeón y dos penales para Les Bleus. Sin embargo, ninguna de estas jugadas fue objetada y el duelo que culminó poniendo como campeones a los dirigidos por Lionel Scaloni, fue consagratorio para el polaco Szymon Marciniak.
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Los números de Marciniak dirigiendo a la Seleción Argentina
Szymon Marciniak ha dirigido 3 partidos oficiales de la Selección Argentina, con un saldo perfecto de 3 juegos sin conocer la derrota. Su historial incluye duelos decisivos en las Copas del Mundo, siendo el polaco con más partidos dirigidos al combinado albiceleste en esta competición. Los resultados del conjunto argentino con Marciniak impartiendo justicia han sido los siguientes:
Argentina 1 - 1 (4-2 en penales) Francia
Instancia: Final - Qatar 2022. Marciniak fue el encargado de impartir justicia en el partido por el título mundial.
Argentina 2 - 1 Australia
Instancia: Octavos de final - Qatar 2022.
Argentina 1 - 1 Islandia
Instancia: Fase de grupos - Rusia 2018.
Con todo definido, el duelo entre Argentina vs Argelia se llevará los focos del Grupo J, que tendrá también el enfrentamiento entre Austria vs Jordania.