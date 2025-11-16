¡ÚLTIMA HORA! Hirving Chucky Lozano sale lesionado en el México vs Uruguay

El cuadro de la Selección Mexicana que entrena Javier Aguirre ha encendido las alarmas antes de que terminara la primera mitad del partido en contra de Uruguay, por la lesión del delantero Hirving Chucky Lozano, quien pese a las atenciones no logró seguir en el terreno de juego saliendo de cambio al 44.

Esta lesión que sin duda genera preocupaciones, se convirtió en una oportunidad sorpresiva, pues sin pensarlo, Javier Aguirre hizo entrar a la cancha al juvenil de 17 años Gilberto Mora, en quien se tienen altas expectativas, y en el complemento será un examen importante para él por el orden, fuerza y la presión de los charrúas de Marcelo Bielsa.

Gil Mora se ubicó al ataque acompañando a Raúl Jiménes y Piojo Alvarado y será quien busque generar oportunidades y servir a sus compañeros, en el enfrentamiento que puedes SEGUIR EN VIVO POR AZTECA SIETE, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

JONATHAN DUENAS/MEXSPORT during 2025 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Uruguay at TSM Corona Stadium, on November 15, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.

¿Qué le pasó a Hirving Chucky Lozano por lo que salió lesionado?

Aunque es muy prematuro para que la Selección Mexicana ofrezca una parte médica, el delantero Hirving Chucky Lozano se tomaba en el piso, la parte posterior del muslo izquierdo, por lo que presuntamente fue un tirón el que sintió.

Si esto se confirma, es prácticamente un hecho que será la baja de esta concentración, pues el siguiente encuentro es el martes 18 de noviembre y no parece tiempo suficiente para que recupere su mejor nivel físico y jamás lo arriesgarian cuando viene un juego amistoso como el que habrá ante Paraguay.

Será en próximas horas cuando se defina si al final, Chucky Lozano rompe concentración y regresa con el San Diego o bien se queda con el equipo a manera de acompañamiento.