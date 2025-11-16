deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¡ÚLTIMA HORA! Hirving Chucky Lozano sale lesionado en el México vs Uruguay

Hirving Chucky Lozano lesionado: el atacante sintió un dolor en la pierna izquierda y por precaución dejó la cancha para ser revisado en pleno partido ante Uruguay.

chucky lozano lesionado
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Compartir

El cuadro de la Selección Mexicana que entrena Javier Aguirre ha encendido las alarmas antes de que terminara la primera mitad del partido en contra de Uruguay, por la lesión del delantero Hirving Chucky Lozano, quien pese a las atenciones no logró seguir en el terreno de juego saliendo de cambio al 44.

Te podría interesar: México ESTRENA camiseta mundialista en partido en contra de Uruguay

Esta lesión que sin duda genera preocupaciones, se convirtió en una oportunidad sorpresiva, pues sin pensarlo, Javier Aguirre hizo entrar a la cancha al juvenil de 17 años Gilberto Mora, en quien se tienen altas expectativas, y en el complemento será un examen importante para él por el orden, fuerza y la presión de los charrúas de Marcelo Bielsa.

Gil Mora se ubicó al ataque acompañando a Raúl Jiménes y Piojo Alvarado y será quien busque generar oportunidades y servir a sus compañeros, en el enfrentamiento que puedes SEGUIR EN VIVO POR AZTECA SIETE, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

chucky lozano lesionado
JONATHAN DUENAS/MEXSPORT
during 2025 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Uruguay at TSM Corona Stadium, on November 15, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.

¿Qué le pasó a Hirving Chucky Lozano por lo que salió lesionado?

Aunque es muy prematuro para que la Selección Mexicana ofrezca una parte médica, el delantero Hirving Chucky Lozano se tomaba en el piso, la parte posterior del muslo izquierdo, por lo que presuntamente fue un tirón el que sintió.

Te podría interesar: El valor de México y Uruguay en el marco del amistoso de la fecha FIFA

Si esto se confirma, es prácticamente un hecho que será la baja de esta concentración, pues el siguiente encuentro es el martes 18 de noviembre y no parece tiempo suficiente para que recupere su mejor nivel físico y jamás lo arriesgarian cuando viene un juego amistoso como el que habrá ante Paraguay.

Será en próximas horas cuando se defina si al final, Chucky Lozano rompe concentración y regresa con el San Diego o bien se queda con el equipo a manera de acompañamiento.

chucky lozano lesionado
Tomas Regueiro/MEXSPORT
during 2025 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Uruguay at TSM Corona Stadium, on November 15, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Montes y Araújo se Enfrentan: Se Calienta México vs Uruguay | 15 Noviembre 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Se Calienta el Partido: Diego Lainez se Engancha con Jugador de Uruguay | México vs Uruguay 2025”
Thumbnail
Selección Azteca
Tiro Libre de Raúl Jiménez: ¡A Nada del Gol! | México vs Uruguay 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Gilberto Mora Falla el Primero para México Frente al Arco | México vs Uruguay 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Entrada Temeraria a Gilberto Mora: Era Roja y Quedó en Amarilla | México vs Uruguay 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Primer tiro de México: Atajada fácil del arquero de Uruguay | México vs. Uruguay Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
Raúl Jiménez Falla : Intentó Recentrar en Lugar de Cabecear | México vs Uruguay | 15 Noviembre 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Chucky Lozano saca disparo por Encima del Arco | México vs Uruguay | 15 Noviembre 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista: La Hormiga González | “El Apertura 2025 me cambió la vida”
Thumbnail
Selección Azteca
Fidel Martínez lanza mensaje claro: “Si no sueñas con el Tri, ¿cuál es tu sueño?”
×
×