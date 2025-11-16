El valor de la Selección Mexicana y la Selección de Uruguay, previo al partido amistoso

La Selección Mexicana se enfrenta este sábado 15 de noviembre ante el cuadro de Uruguay, un equipo poderoso, con talento, con jugadores que tienen experiencia en diferentes ligas y que prometen dar un juego lleno de pasiones y emociones.

México lleva un equipo B, y es que tiene lesionados como Alexis Vega , César Huerta y Santi Gimenez, entre otros; Uruguay de Marcelo Bielsa está probando a sus jugadores, teniendo ambos una aparente tranquilidad al saberse ya en la Copa del Mundo, México al ser organizador y Uruguay al haberse calificado de manera prematura en la CONMEBOL.

En el frente a frente, destaca que el equipo uruguayo es muy superior en cuanto al valor de toda la plantilla de la convocatoria del profe Bielsa, siendo una deferencia de 125 millones euros en relación a la del profe Javier Aguirre.

Este es el valor de cada jugador de México en la convocatoria de la fecha FIFA de noviembre

PORTEROS

L. Malagón - América - 8 millones

R. Rangel - Chivas - 5 millones

C. Acevedo - Santos - 3 millones

DEFENSAS

K. Álvarez - América - 3 millones

I. Reyes - América - 4 millones

C. Montes - Lokomotiv Moscú - 6 millones

E. Álvarez - Fenerbahçe - 24 millones

J. Vásquez - Genoa - 14 millones

J. Orozco - Cruz Azul - 6 millones

J. Gallardo - Toluca - 3 millones

M. Chávez - AZ Alkmaar - 3 millones

MEDIOCAMPISTAS

F. Ambriz - Monterrey - 5 millones

E. Lira - Cruz Azul - 8.5 millones

G. Mora - Tijuana - 4.5 millones

E. Sánchez - América - 6 millones

O. Pineda - AEK Atenas - 7 millones

O. Vargas - Seattle Sounders - 8 millones

M. Ruiz - Toluca - 8 millones

DELANTEROS

A. Gutiérrez - América - 4 millones

R. Alvarado - Chivas - 6 millones

D. Lainez - Tigres - 4.5 millones

J. Ruvalcaba - Pumas - 4.5 millones

H. Lozano - San Diego FC - 10 millones

R. Jiménez - Fulham - 5 millones

G. Berterame - Monterrey - 7 millones

A. González - Chivas - 2.5 millones

Valor 165 millones de euros

Este es el valor de cada jugador de Uruguay en la convocatoria de la fecha FIFA de noviembre

Porteros



Santiago Mele - 2.5 millones

Cristopher Fiermarín - 1.5 millones

Defensas



Nahitan Nández - 4.5 millones

José Luis Rodríguez - 1.7 millones

Guillermo Varela - 1.2 millones

Sebastián Cáceres - 5 millones

Ronald Araújo - 35 millones

José María Giménez - 15 millones

Santiago Bueno - 10 millones

Santiago Homenchenko - 1 millón

Mathías Olivera - 20 millones

Matías Viña - 5 millones

Joaquín Piquerez - 15 millones

Mediocampistas



Juan Manuel Sanabria - 6 millones

Manuel Ugarte - 35 millones

Emiliano Martínez - 9 millones

Rodrigo Bentancur - 30 millones

Rodrigo Zalazar - 18 millones

Giorgian De Arrascaeta - 15 millones

Delanteros



Brian Rodríguez - 6 millones

Facundo Torres - 15 millones

Facundo Pellistri - 8 millones

Maximiliano Araújo - 17 millones

Ignacio Laquintana - 2 millones

Luciano Rodríguez - 7 millones

Rodrigo Aguirre - 2.8 millones

Federico Viñas - 2 millones

290.2 millones