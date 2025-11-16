El valor de la Selección Mexicana y la Selección de Uruguay, previo al partido amistoso
La Selección Mexicana se mide ante la Selección de Uruguay, en un duelo de altísimo nivel, que muestra también el valor de estas escuadras, teniendo mayor valor la garra charrúa.
La Selección Mexicana se enfrenta este sábado 15 de noviembre ante el cuadro de Uruguay, un equipo poderoso, con talento, con jugadores que tienen experiencia en diferentes ligas y que prometen dar un juego lleno de pasiones y emociones.
Te podría interesar: Estos son los lugares disponibles para el Mundial del 2026
México lleva un equipo B, y es que tiene lesionados como Alexis Vega , César Huerta y Santi Gimenez, entre otros; Uruguay de Marcelo Bielsa está probando a sus jugadores, teniendo ambos una aparente tranquilidad al saberse ya en la Copa del Mundo, México al ser organizador y Uruguay al haberse calificado de manera prematura en la CONMEBOL.
Te podría interesar: SIGUE AQUÍ EN VIVO EL MÉXICO VS URUGUAY
En el frente a frente, destaca que el equipo uruguayo es muy superior en cuanto al valor de toda la plantilla de la convocatoria del profe Bielsa, siendo una deferencia de 125 millones euros en relación a la del profe Javier Aguirre.
Desde Inglaterra, mandan los mejores deseos para Raulito. 😤💪 https://t.co/b2SpDyfQd4— Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2025
Este es el valor de cada jugador de México en la convocatoria de la fecha FIFA de noviembre
PORTEROS
L. Malagón - América - 8 millones
R. Rangel - Chivas - 5 millones
C. Acevedo - Santos - 3 millones
DEFENSAS
K. Álvarez - América - 3 millones
I. Reyes - América - 4 millones
C. Montes - Lokomotiv Moscú - 6 millones
E. Álvarez - Fenerbahçe - 24 millones
J. Vásquez - Genoa - 14 millones
J. Orozco - Cruz Azul - 6 millones
J. Gallardo - Toluca - 3 millones
M. Chávez - AZ Alkmaar - 3 millones
MEDIOCAMPISTAS
F. Ambriz - Monterrey - 5 millones
E. Lira - Cruz Azul - 8.5 millones
G. Mora - Tijuana - 4.5 millones
E. Sánchez - América - 6 millones
O. Pineda - AEK Atenas - 7 millones
O. Vargas - Seattle Sounders - 8 millones
M. Ruiz - Toluca - 8 millones
DELANTEROS
A. Gutiérrez - América - 4 millones
R. Alvarado - Chivas - 6 millones
D. Lainez - Tigres - 4.5 millones
J. Ruvalcaba - Pumas - 4.5 millones
H. Lozano - San Diego FC - 10 millones
R. Jiménez - Fulham - 5 millones
G. Berterame - Monterrey - 7 millones
A. González - Chivas - 2.5 millones
Valor 165 millones de euros
Este es el valor de cada jugador de Uruguay en la convocatoria de la fecha FIFA de noviembre
Porteros
- Santiago Mele - 2.5 millones
- Cristopher Fiermarín - 1.5 millones
Defensas
- Nahitan Nández - 4.5 millones
- José Luis Rodríguez - 1.7 millones
- Guillermo Varela - 1.2 millones
- Sebastián Cáceres - 5 millones
- Ronald Araújo - 35 millones
- José María Giménez - 15 millones
- Santiago Bueno - 10 millones
- Santiago Homenchenko - 1 millón
- Mathías Olivera - 20 millones
- Matías Viña - 5 millones
- Joaquín Piquerez - 15 millones
Mediocampistas
- Juan Manuel Sanabria - 6 millones
- Manuel Ugarte - 35 millones
- Emiliano Martínez - 9 millones
- Rodrigo Bentancur - 30 millones
- Rodrigo Zalazar - 18 millones
- Giorgian De Arrascaeta - 15 millones
Delanteros
- Brian Rodríguez - 6 millones
- Facundo Torres - 15 millones
- Facundo Pellistri - 8 millones
- Maximiliano Araújo - 17 millones
- Ignacio Laquintana - 2 millones
- Luciano Rodríguez - 7 millones
- Rodrigo Aguirre - 2.8 millones
- Federico Viñas - 2 millones
290.2 millones
Estos son los convocados de Marcelo Bielsa para la Fecha FIFA de noviembre 📋 pic.twitter.com/mu66WfF0Ay— Selección Uruguaya (@Uruguay) November 10, 2025