ÚLTIMA HORA: Selección Mexicana estrena en la cancha y ante Uruguay el NUEVO JERSEY DEL MUNDIAL
La Selección Mexicana ha presentado en la cancha su nueva camiseta que ha despertado muchos comentarios; el nuevo jersey tiene el Calendario Azteca.
La Selección Mexicana que dirige el entrenador Javier Aguirre, ha estrenado OFICIALMENTE el nuevo jersey que usará en la Copa del Mundo que comienza el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, el cual ha despertado comentarios desde hace algunos días cuando se anunció su lanzamiento.
Este jersey no había sido estrenado por la Selección Mexicana y será seguramente la que ocupe el cuadro del profe Javier Aguirre ese 11 de junio en la renovada cancha del Azteca en la Inauguración de este Mundial en el que el rival, se conocería el próximo 5 de diciembre cuando sea el sorteo mundialista.
En la cancha del Estadio TSM, donde la plantilla ya mostró la camiseta verde, con el Calendario Azteca en el pecho y espalda, la afición asistente ha revelado su gusto por el jersey pues suele verse por todos lados en la tribuna, la cual además tiene básicamente dos versiones, la de fanático y la de jugador, la cual cambia en su calidad y evidentemente en su precio.
Junto a estas dos versiones, hay una variedad en el jersey de mujeres, niños y bebés, entre otros artículos:
Todas las versiones y precios del jersey de la Selección Mexicana
Versión jugador: $2,999 pesos
Versión fan: $1,999 pesos
Short hombre: $999 pesos
Short mujer: $1,599 pesos
Calcetas: $399 pesos
Versión fan manga larga: $2,299 pesos
Uniforme completo niño: $1,599 pesos
Uniforme completo bebé: $1,499 pesos
Versión jugador mujer: $2,999 pesos
Versión fan mujer: $1,999 pesos
Versión jugador mujer manga larga: $3,199 pesos
Versión corta fan mujer: $1,899 pesos