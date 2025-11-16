ÚLTIMA HORA: Selección Mexicana estrena en la cancha y ante Uruguay el NUEVO JERSEY DEL MUNDIAL

La Selección Mexicana que dirige el entrenador Javier Aguirre, ha estrenado OFICIALMENTE el nuevo jersey que usará en la Copa del Mundo que comienza el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, el cual ha despertado comentarios desde hace algunos días cuando se anunció su lanzamiento.

Este jersey no había sido estrenado por la Selección Mexicana y será seguramente la que ocupe el cuadro del profe Javier Aguirre ese 11 de junio en la renovada cancha del Azteca en la Inauguración de este Mundial en el que el rival, se conocería el próximo 5 de diciembre cuando sea el sorteo mundialista.

JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS Number 11 of Gilberto Mora of Mexico during 2025 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Uruguay at TSM Corona Stadium, on November 15, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.

En la cancha del Estadio TSM, donde la plantilla ya mostró la camiseta verde, con el Calendario Azteca en el pecho y espalda, la afición asistente ha revelado su gusto por el jersey pues suele verse por todos lados en la tribuna, la cual además tiene básicamente dos versiones, la de fanático y la de jugador, la cual cambia en su calidad y evidentemente en su precio.

Junto a estas dos versiones, hay una variedad en el jersey de mujeres, niños y bebés, entre otros artículos:

Tomas Regueiro/Tomas Regueiro Mexico team group during 2025 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Uruguay at TSM Corona Stadium, on November 15, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.

Todas las versiones y precios del jersey de la Selección Mexicana

Versión jugador: $2,999 pesos

Versión fan: $1,999 pesos

Short hombre: $999 pesos

Short mujer: $1,599 pesos

Calcetas: $399 pesos

Versión fan manga larga: $2,299 pesos

Uniforme completo niño: $1,599 pesos

Uniforme completo bebé: $1,499 pesos

Versión jugador mujer: $2,999 pesos

Versión fan mujer: $1,999 pesos

Versión jugador mujer manga larga: $3,199 pesos

Versión corta fan mujer: $1,899 pesos