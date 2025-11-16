deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

ÚLTIMA HORA: Selección Mexicana estrena en la cancha y ante Uruguay el NUEVO JERSEY DEL MUNDIAL

La Selección Mexicana ha presentado en la cancha su nueva camiseta que ha despertado muchos comentarios; el nuevo jersey tiene el Calendario Azteca.

Trent Alexander-Arnold lesionado.png
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana que dirige el entrenador Javier Aguirre, ha estrenado OFICIALMENTE el nuevo jersey que usará en la Copa del Mundo que comienza el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, el cual ha despertado comentarios desde hace algunos días cuando se anunció su lanzamiento.

Te podría interesar: SIGUE AQUÍ EN VIVO EL MÉXICO VS URUGUAY

Este jersey no había sido estrenado por la Selección Mexicana y será seguramente la que ocupe el cuadro del profe Javier Aguirre ese 11 de junio en la renovada cancha del Azteca en la Inauguración de este Mundial en el que el rival, se conocería el próximo 5 de diciembre cuando sea el sorteo mundialista.

Te podría interesar: México vs Uruguay, el valor de las plantillas en la que la garra charrúa tiene un amplio margen de diferencia

camiseta de la seleccion mexicana mundial 2026
JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS
Number 11 of Gilberto Mora of Mexico during 2025 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Uruguay at TSM Corona Stadium, on November 15, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.

En la cancha del Estadio TSM, donde la plantilla ya mostró la camiseta verde, con el Calendario Azteca en el pecho y espalda, la afición asistente ha revelado su gusto por el jersey pues suele verse por todos lados en la tribuna, la cual además tiene básicamente dos versiones, la de fanático y la de jugador, la cual cambia en su calidad y evidentemente en su precio.

Junto a estas dos versiones, hay una variedad en el jersey de mujeres, niños y bebés, entre otros artículos:

camiseta de la seleccion mexicana mundial 2026
Tomas Regueiro/Tomas Regueiro
Mexico team group during 2025 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Uruguay at TSM Corona Stadium, on November 15, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.

Todas las versiones y precios del jersey de la Selección Mexicana

Versión jugador: $2,999 pesos

Versión fan: $1,999 pesos

Short hombre: $999 pesos

Short mujer: $1,599 pesos

Te podría interesar: ¿Cuántos lugares disponibles hay para el Mundial del 2026?

Calcetas: $399 pesos

Versión fan manga larga: $2,299 pesos

Uniforme completo niño: $1,599 pesos

Uniforme completo bebé: $1,499 pesos

Versión jugador mujer: $2,999 pesos

Versión fan mujer: $1,999 pesos

Versión jugador mujer manga larga: $3,199 pesos

Versión corta fan mujer: $1,899 pesos

camiseta de la seleccion mexicana mundial 2026
JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS
Players of Mexico during 2025 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Uruguay at TSM Corona Stadium, on November 15, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Primer tiro de México: Atajada fácil del arquero de Uruguay | México vs. Uruguay Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
Raúl Jiménez Falla : Intentó Recentrar en Lugar de Cabecear | México vs Uruguay | 15 Noviembre 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Chucky Lozano saca disparo por Encima del Arco | México vs Uruguay | 15 Noviembre 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista: La Hormiga González | “El Apertura 2025 me cambió la vida”
Thumbnail
Selección Azteca
Fidel Martínez lanza mensaje claro: “Si no sueñas con el Tri, ¿cuál es tu sueño?”
Thumbnail
Selección Azteca
Obed Vargas convocado al Tri | ¿La nueva joya de México rumbo al Mundial 2026?
Thumbnail
Selección Azteca
Convocatoria con nombres interesantes
Thumbnail
Selección Azteca
¿Qué tanto conoce a su equipo? Preguntas rápidas al Vasco Aguirre
Thumbnail
Selección Azteca
NUEVO delantero en la Selección Mexicana 🇲🇽⁣
1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
×
×