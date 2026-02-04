Isaac Alarcón y Nea Solís se suman al equipo de Ritual NFL para el Super Bowl LX

La semana de cobertura del Super Bowl LX, suma para el Ritual NFL al jugador mexicano y quien sigue activo en esta Liga, Isaac Alarcón y a la creativa Nea Solís, para compartir por todas las vías de comunicación lo sucedido en la previa y durante el Súper Tazón.

La euforia y emoción por el esperado duelo en el emparrillado del Levis Stadium, será transmitido por Azteca Deportes este domingo 8 de febrero por Azteca Siete, aztecadeportes y nuestra aplicación desde las 5:00 PM.

Isaac Alarcón con su visión, experiencia y talento tendrá en el transcurso de la semana, los comentarios y análisis más atinados para situar al aficionado y contextualizar sobre todo lo que surja.

Alarcón es parte del roster activo en temporada de San Francisco, por lo que está en su ciudad y conoce muy bien a los elementos tanto de los Seattle Seahawks, como de los New England Patriots y sus reflexiones serán el punto de inflexión en esta desafiante cobertura del Super Bowl.

Por su parte, Nea Solís, con su chispa, carisma y capacidad nata para envolver con sus comentarios y opiniones, llevará la parte del glamour, color, atmósfera y todo lo que se presente en su camino por las calles de San Francisco, de los eventos alternos al Super Bowl y acciones del propio partido.

Este es el equipo completo de TV Azteca para el Super Bowl LX

Para esta edición del Super Bowl LX, el equipo completo del RITUAL NFL será conformado por

- Enrique Garay - Narrador

- Inés Sainz - Reportera/analista

- Pablo De rubens - Narrador

- Lalo Ruiz - Narrador

- Andy Sola - Reportera

- Isaac Alarcón - Analista

- Nea Solís - Reportera de color

Horario y dónde ver el Super Bowl LX por TV Azteca

El Super Bowl LX, lo podrás ver EN VIVO desde las 5:00 PM a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, este domingo 8 de febrero.