ÚLTIMA HORA: James Rodríguez firmaría por este club de América

La historia de James Rodríguez como agente libre a meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estaría a punto de culminar. El volante colombiano sería del interés del Minessota United de la Major League Soccer y con ello, el ex jugador del León tendría equipo para ser considerado en la lista final del estratega Néstor Lorenzo.

Te puede interesar: ¡SORPRESA! Las dos ligas del Continente Americano que han gastado más en fichajes en el mercado de invierno que LaLiga

De acuerdo a información del insider estadounidense; Tom Bogert, Rodríguez y el Minessota United ya habrían llegado a un acuerdo para que el sudamericano sea el nuevo 10 del cuadro. Cabe recordar que, el ex jugador del Real Madrid no tenía acomodo en el futbol mexicano debido a su alto salario y se habló fuerte de un interés por parte de los Pumas, más por la presencia de su ex compañero:; Keylor Navas.

Últimatum por parte de Colombia

Diversos medios colombianos señalaron que Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico habrían hablado con James de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El estratega nacional le habría dicho al '10' que no sería convocado a la justa mundialista sino tenía actividad profesional en el primer semestre de este año. Con esta noticia, Rodríguez y su agente aceleraron las negociaciones con el club de la MLS y llegaría a tiempo para el inicio de campaña en el futbol de los Estados Unidos.

Finalmente, será cuestión de días para saber si el Minessota United cumplió con las expectativas salariales del ex futbolista del Bayern Munich y así, oficializar su movimiento en una liga que cada vez se llena aún más de estrellas internacionales.