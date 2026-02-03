logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

¡SORPRESA! Las dos ligas del Continente Americano que han gastado más en fichajes en el mercado de invierno que LaLiga

El mercado de fichajes de invierno 2026 ha dejado cifras millonarias y confirma que la Premier League sigue siendo la liga más poderosa económicamente

Tottenham vs Manchester City
|REUTERS
Notas,
Internacional

Escrito por:  Fernando Campos

El mercado de fichajes de invierno 2026 ha dejado cifras millonarias y confirma que la Premier League sigue siendo la liga más poderosa económicamente, con un gasto superior a los 450 millones de euros. Detrás aparecen la Serie A italiana y el Brasileirão, mientras que LaLiga española quedó rezagada en la octava posición con apenas 75 millones invertidos.

¡GOLAZO DESCOMUNAL DE JOSÉ PARADELA | Juárez 0 - 2 Cruz Azul | J4 | Clausura 2026

Premier League: Total invertido: 453 millones de euros

  • Los clubes ingleses, pese a un mercado relativamente tranquilo, volvieron a demostrar su músculo financiero.
  • Refuerzos estratégicos en equipos como Chelsea, Manchester United y Arsenal mantuvieron a la liga inglesa como la más activa.
  • La Premier consolida su posición como la competición más potente del mundo en términos económicos.

Serie A: Total invertido: cerca de 243 millones de euros

  • Los clubes italianos apostaron por reforzar sus plantillas con fichajes de calidad, buscando competir en Europa y mantener el nivel en la liga local.
  • Inter y Juventus fueron protagonistas con incorporaciones de peso.

TE PUEDE INTERESAR:

Brasileirão: Total invertido: alrededor de 201 millones de euros

  • El campeonato brasileño se colocó como la tercera liga con mayor gasto, superando incluso a competiciones históricas como LaLiga.
  • Clubes como Flamengo, Palmeiras y Atlético Mineiro realizaron contrataciones importantes, reflejando el crecimiento económico del futbol brasileño.

MLS: Total invertido: 144 millones de euros

  • La cifra refleja el crecimiento económico de la liga estadounidense, que sigue apostando por fichajes de impacto y jóvenes talentos internacionales.

Inter Miami, LAFC, Atlanta United y New York City FC son los equipos que más invertido para el próximo torneo

LaLiga: Total invertido: alrededor de 75 millones de euros

  • España quedó en la octava posición en el ranking de gasto.
  • El Atlético de Madrid fue el único club que animó el mercado, con fichajes como Ademola Lookman (35 millones), Obed Vargas (3 millones) y Rodrigo Mendoza (16 millones).
  • Real Madrid y Barcelona no realizaron compras, limitándose a movimientos de cesión. 