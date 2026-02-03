¡SORPRESA! Las dos ligas del Continente Americano que han gastado más en fichajes en el mercado de invierno que LaLiga

El mercado de fichajes de invierno 2026 ha dejado cifras millonarias y confirma que la Premier League sigue siendo la liga más poderosa económicamente, con un gasto superior a los 450 millones de euros. Detrás aparecen la Serie A italiana y el Brasileirão, mientras que LaLiga española quedó rezagada en la octava posición con apenas 75 millones invertidos.

¡GOLAZO DESCOMUNAL DE JOSÉ PARADELA | Juárez 0 - 2 Cruz Azul | J4 | Clausura 2026

Premier League: Total invertido: 453 millones de euros

Los clubes ingleses, pese a un mercado relativamente tranquilo, volvieron a demostrar su músculo financiero.

Refuerzos estratégicos en equipos como Chelsea, Manchester United y Arsenal mantuvieron a la liga inglesa como la más activa.

La Premier consolida su posición como la competición más potente del mundo en términos económicos.

Serie A: Total invertido: cerca de 243 millones de euros

Los clubes italianos apostaron por reforzar sus plantillas con fichajes de calidad, buscando competir en Europa y mantener el nivel en la liga local.

Inter y Juventus fueron protagonistas con incorporaciones de peso.

TE PUEDE INTERESAR:



Brasileirão: Total invertido: alrededor de 201 millones de euros

El campeonato brasileño se colocó como la tercera liga con mayor gasto, superando incluso a competiciones históricas como LaLiga.

Clubes como Flamengo, Palmeiras y Atlético Mineiro realizaron contrataciones importantes, reflejando el crecimiento económico del futbol brasileño.

MLS: Total invertido: 144 millones de euros

La cifra refleja el crecimiento económico de la liga estadounidense, que sigue apostando por fichajes de impacto y jóvenes talentos internacionales.

Inter Miami, LAFC, Atlanta United y New York City FC son los equipos que más invertido para el próximo torneo

LaLiga: Total invertido: alrededor de 75 millones de euros