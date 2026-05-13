ÚLTIMA HORA: Marcelo Barovero regresaría a Rayados de Monterrey para el Apertura 2026

Marcelo Barovero es recordado por la afición de Rayados de Monterrey por ganar varios títulos en tan poco tiempo; incluso formó parte de la plantilla que conquistó el último campeonato de la Liga BBVA MX allá por el 2019. Ahora, fue buscado por la nueva directiva para que regrese a la Sultana del Norte para el Apertura 2026, torneo en el que 3 canteranos también volverán a Chivas.

De acuerdo con información del reportero Alex Vargas, el argentino ya fue contactado por la nueva directiva del conjunto regio, comandada por Dennis te Kloese, quien recientemente fue presentado como presidente deportivo. Lo anterior sería para que Barovero tome el puesto de entrenador de porteros.

“Trapito” fue contactado por la directiva para que sea el entrenador de porteros del club.|@chelotrapitobarovero

El ex de River llegaría para suplir a Fabián Dorelli, quien hace aproximadamente una semana fue despedido del club, como parte de la “limpia” que habrá por el fracaso del club en este Clausura 2026.

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Marcelo Barovero y su paso por Rayados de Monterrey

El ahora exfutbolista arribó al futbol mexicano en verano de 2016 para jugar con Necaxa tras tocar la gloria con River Plate al ganar varios títulos. En un lapso de 2 años se ganó el corazón de los aficionados de los Rayos por sus buenas actuaciones, las cuales llamaron la atención de varios clubes, entre ellos Rayados.

“Trapito” fichó con Monterrey en julio de 2018 y durante su estancia ganó varios títulos con el equipo, como la Copa MX, la Liga BBVA MX y la Concachampions 2019, año en el que fue acreedor al galardón de Guardameta del Año.

Marcelo también jugó para Atlético de San Luis y, tras colgar los guantes, regresó a Argentina para formar parte del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, quien dejó el puesto en febrero de este año. Por lo anterior, el exguardameta está libre para poder retornar a Monterrey.