Niclas Füllkrug toma el lugar de Santiago Gimenez en el Milan

Solo hace falta que el club AC Milan haga oficial la incorporación de Niclas Füllkrug, delantero alemán que ocupará el lugar del mexicano Santiago Gimenez mientras el azteca se recupera de una operación de tobillo que lo mantendrá fuera de las canchas hasta febrero o marzo de 2026.

La noticia, adelantada semanas atrás por Fabrizio Romano, finalmente lo confirma: “¡Niclas Füllkrug al AC Milan! ¡Aquí vamos!”, escribió el periodista especializado en fichajes, detallando que el acuerdo de cesión se extenderá hasta junio de 2026.

¿Cómo fue la operación para la llegada de Niclas Füllkrug al Milan?

El club italiano cubrirá íntegramente el salario del atacante, sin pagar comisión por la cesión, y contará con una opción de compra no obligatoria que oscila entre los 13 y 14 millones de euros. Se trata de una operación estratégica que permite al Milan reforzar su ofensiva en un momento clave de la temporada, sin comprometer de inmediato sus finanzas.

Füllkrug, de 32 años, llega del West Ham United con experiencia internacional y con el deseo expreso de vestir la camiseta del Milan, a pesar de haber recibido dos ofertas de equipos de la Bundesliga. Su decisión refleja la ambición de competir en la Serie A. Para Massimiliano Allegri, técnico rossonero, la llegada del delantero alemán ofrece una alternativa sólida en el ataque mientras espera el regreso de Gimenez.

¿Peligra la estancia de Gimenez con la llegada de Füllkrug al Milan?

La ausencia del delantero mexicano obligó a la directiva a moverse rápido en el mercado. Gimenez, operado del tobillo, tiene previsto volver entre dos a tres, pero su proceso de rehabilitación requiere prudencia. En ese lapso, Füllkrug será clave para mantener la competitividad del equipo en la Serie A donde busca el campeonato y un boleto para la próxima Champions League.

El fichaje también abre interrogantes sobre el futuro inmediato de Santiago Gimenez en la delantera rossonera. Si Füllkrug rinde al nivel esperado, la opción de compra podría convertirse en una oportunidad atractiva para el club. Sin embargo, la prioridad sigue siendo recuperar al mexicano en plenitud, dado que Santi es considerado una pieza importante en el proyecto deportivo.

