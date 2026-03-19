ÚLTIMA HORA: Martín Anselmi suma su novena derrota y se pone en riesgo como DT del Botafogo

La crisis de Martín Anselmi en Brasil alcanzó un nuevo punto crítico tras la derrota de su equipo 2-1 ante Palmeiras en la jornada reciente del Brasileirão. El resultado no solo dejó sensaciones negativas en lo futbolístico, también profundizó una racha que ya preocupa en todos los niveles del club.

El encuentro se disputó en el Allianz Parque, donde el rival impuso condiciones desde los primeros minutos. El equipo de Anselmi volvió a mostrar fragilidad defensiva y poca capacidad de reacción, una constante en las últimas semanas.

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Con este resultado, su equipo acumula nueve partidos consecutivos sin ganar, una cifra que refleja con claridad el momento que atraviesa. La falta de resultados ha comenzado a pesar tanto en la tabla como en el entorno del vestidor.

Actualmente, el conjunto se ubica en la parte baja de la clasificación, con apenas tres puntos, lo que lo mantiene en zona de descenso, en la psoción 17 de la tabla general.

¡Se terminó el encuentro! 🇧🇷



Palmeiras se lleva los 3 puntos luego de vencer 2-1 a Botafogo que jugó con un hombre menos desde el minuto 45' ⚽️🔥#BrasileiraoXAzteca pic.twitter.com/3zi1UaRJpZ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 19, 2026

Una racha que lo condiciona todo con el Botafogo

La racha negativa sin victorias no solo se limita al torneo local. También incluye la reciente eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores 2026 ante Barcelona de Guayaquil.

Desde entonces, el equipo no ha logrado recuperar estabilidad. Los errores se repiten partido a partido y los resultados no acompañan, lo que ha debilitado el proyecto deportivo.



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¿Anselmi de Regreso a la Liga BBVA MX?

En medio de la incertidumbre, el nombre del técnico comienza a tomar fuerza en el futbol mexicano. Rayados de Monterrey sigue de cerca su situación y lo contempla como una opción para el Apertura 2026, mientras el equipo se mantiene con un interinato de Nicolás Sánchez tras la salida de Domenec Torrent.

Además, recientemente el propio Anselmi dejó un mensaje que no pasó desapercibido. En una Podcast, reconoció que le hubiera gustado cerrar de otra forma su etapa con Cruz Azul, dejando abierta la puerta a una historia que, desde su perspectiva, aún no está terminada.



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