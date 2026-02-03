ÚLTIMA HORA: Mexicano volverá al futbol de Europa en pleno Torneo Clausura 2026

Jorge Sánchez está muy cerca de volver al futbol de Europa y lo haría con un equipo con serias aspiraciones de título al final de este semestre; el PAOK Salónika de Grecia. El lateral de Cruz Azul tendría todo arreglado con la entidad helénica y dejaría la lateral de la Máquina Celeste en plena fase regular del Torneo Clausura 2026.

De acuerdo a diversos reportes, Sánchez habría buscado volver al balompié del 'Viejo Continente' después de su breve paso con el Ajax de Amsterdam y con los Dragones del Porto. Ahora, con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, Sánchez buscaría una nueva aventura en Europa y llenarle el ojo a Javier Aguirre en la lista final de la Selección Mexicana de Futbol. La cifra por la carta del defensor mexicano rondaría los tres millones de dólares ya que tenía vínculo hasta mediados de 2027 con Cruz Azul y el club de La Noria no tenía urgencia en venderlo.

Duelo de mexicanos por el título

En la Superliga de Grecia hay una batalla muy peleada por el campeonato nacional, de momento, el AEK Atenas de Orbelín Pineda es líder con 45 puntos tras 19 partidos disputados, mientras que, el PAOK Salónica tiene una unidad menos pero también un juego disputado menos. Una victoria ante el Aris en la fecha 20 los pondría de líderes y con el destino en sus manos.

Por si fuera poco, el PAOK aspira al doblete local ya que están instalados en las semifinales de la Copa de Grecia. Será el día de mañana miércoles 4 de febrero cuando enfrenten en el cotejo de ida al Panathinaikos y será hasta el miércoles de este mismo mes cuando definan al finalista.