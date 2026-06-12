ÚLTIMA HORA: Neymar Jr. se pierde el debut de Brasil contra Marruecos en Mundial 2026

La mala noticia para Brasil se confirmó a unas horas de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Neymar Jr. se pierde el debut de la Canarinha contra Marruecos por lesión. El futbolista de 34 años sufrió la en la pantorrilla el 17 de mayo y 10 días después fue convocado por Carlo Ancelotti. Ahora, fue totalmente descartado para enfrentar a los marroquíes este sábado en Nueva York.

“Neymar está trabajando bastante duro para recuperarse lo más pronto posible. La expectativa es que se pueda recuperar y reunirse con el grupo la próxima semana”, dijo Ancelotti en conferencia de prensa. “Cuando convocamos a Neymar, no lo hicimos solo por su cualidad técnica, que es indiscutible, sino también por su experiencia y por el ejemplo que puede ser para los jóvenes que tenemos en este grupo”.

Ancelotti encara el reto con gran responsabilidad 🫡



Técnico al que le sobran títulos, pero nunca ha vivido la experiencia de ser estratega en una Copa Mundial de la FIFA ™, ahora Carletto sabe que está en un lugar privilegiado e intentará hacer un papel histórico 🇧🇷… pic.twitter.com/dsE0FZzJLo — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 13, 2026

El combinado brasileño anunció que Neymar aún no entrena a plenitud con el resto de sus compañeros. El astro del Santos ha pasado más tiempo en fisioterapia y cuando está en la cancha lo hace con zapatillas de correr y no botines de futbol.

El exjugador del FC Barcelona ha tenido una última temporada marcada por las lesiones. Durante el curso 2025-26 solo ha podido disputar 15 partidos con el Santos en los que acumula seis goles y cuatro asistencias entre el Brasileirao, la Sudamericana, la Copa do Brasil y el Campeonato Paulista.

Además, su convocatoria para representar a su país en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue una sorpresa porque no ha jugado con la A Seleção desde octubre de 2023. En octubre se perdió los amistosos contra Corea del Sur y Japón por una lesión en el muslo. Después se perdió las fechas FIFA de noviembre y marzo porque no fue considerado en la lista de Ancelotti. Los últimos duelos que se perdió, contra Panamá y Egipto, ya fueron después de que se anunciara su lesión en los primeros entrenamientos de la verdeamarela.

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¿A qué hora se juega el Brasil vs Marruecos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El compromiso entre Brasil y Marruecos se disputará el 13 de junio en el Estadio de Nueva York. El silbatazo inicial, a cargo del árbitro esloveno Slavko Vincic, está programado a las 16:00, tiempo del centro de México.

¿Dónde puedo ver GRATIS el Brasil vs Marruecos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se puede disfrutar EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca. El juego entre brasileños y marroquíes será transmitido gratuitamente mediante la app y el sitio web de Azteca Deportes.