Raphinha enciende la polémica contra los aficionados de Brasil a horas de su debut en el Mundial 2026

La Selección de Brasil se prepara para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero Raphinha encendió la polémica entre sus aficionados con sus declaraciones recientes. Hay mucha expectativa sobre el jugador del Barcelona y el conjunto sudamericano, principalmente, por el rendimiento que mostrarán dentro del terreno de juego.

Cabe recordar que Brasil arrastra una serie de “fracasos” como la eliminación en Qatar 2022 a manos de Croacia y en la Copa América 2024 cayendo contra Uruguay.

En este contexto, Raphinha comenzó a sentir el rigor de la afición de la Verdeamarela y sus recientes declaraciones no hicieron más que generar polémica. El extremo de 29 años aseguró sentir más cariño por parte de los aficionados “externos” que de su propio país, unas palabras que no cayeron para nada bien en suelo brasileño, generando críticas masivas en redes sociales.

Qué dijo Raphinha sobre los aficionados de Brasil

“Para ser sincero, siento que realmente es diferente el cariño del aficionado brasileño conmigo que el de la gente de afuera que me sigue más a diario. Es natural salir muy joven de Brasil, no tener conexión con ningún club. Es normal que la gente aún desconfíe”, fue lo que expresó Raphinha ante la prensa en conferencia, previo a lo que será el debut de la Verdeamarela en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

TE PUEDE INTERESAR:



En la misma línea agregó: “Si tengo que demostrarle algo a alguien, es a mí mismo, a mis padres, a mi esposa, a mi hijo. Desafortunadamente, no puedo cambiar el gusto de las personas. Entiendo que hay gente que no le gusta mi futbol, hay gente que sí, y está bien”. Ciertos aficionados apoyaron las palabras del futbolista del Barcelona, pero se trató solamente de una minoría.

Raphinha diz que sente mais carinho dos torcedores de fora do que dos brasileiros:



“Para ser sincero, sinto que é diferente. Mas se eu tenho que me provar para alguém, é para mim, para os meus pais, para a minha esposa, para o meu filho…”



🎥 @simpraisa pic.twitter.com/jfNG1o90eB — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 10, 2026

La reacción de los aficionados a las palabras de Raphinha

En gran parte, la afición brasileña rechazó las declaraciones del delantero del Barcelona. En redes sociales estuvieron lejos de ofrecerle apoyo: “La peor entrevista de Raphinha es siempre la próxima”, “Mira la declaración individualista del tipo. Solo está ahí por la familia y no por el país”, “Continúa con esa postura, que estás cautivando bastante al público brasileño”, fueron algunos de los comentarios más destacados en X (exTwitter).

Mientras tanto, Brasil se prepara para su debut mundialista este próximo sábado 13 de junio. Los dirigidos por Carlo Ancelotti enfrentarán a Marruecos por la primera jornada del Grupo C. Posteriormente, deberán chocar contra Haití y cerrarán la primera ronda ante Escocia.

Se espera un buen desempeño de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Credito: @CBF_Futebol / X

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.