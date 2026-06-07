OFICIAL: Vinícius fuera de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por lesión

Brasil tendrá que afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sin uno de los jugadores que apuntaban a tener protagonismo en la plantilla de Carlo Ancelotti. Wesley Vinícius França Lima fue descartado del torneo después de presentar una lesión en el aductor del muslo izquierdo.

El futbolista brasileño sufrió la molestia física durante el encuentro de preparación rumbo a la justa mundialista. Tras someterse a diversos estudios médicos, se confirmó que no estará en condiciones de recuperarse a tiempo para participar en el certamen.

La baja representa un contratiempo importante para el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti, ya que Wesley era una de las principales opciones para ocupar la lateral derecha del conjunto sudamericano.

Ante este escenario, la Confederación Brasileña de Futbol deberá realizar ajustes en la convocatoria para cubrir la ausencia del defensor, quien se perderá la oportunidad de disputar el torneo más importante a nivel de selecciones.

Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio de la Copa del Mundo 2026, el técnico italiano se ve obligado a replantear alternativas en su esquema defensivo tras la inesperada lesión de Wesley Vinícius França Lima, una ausencia que llega en un momento clave de la preparación del equipo, lo más seguro es que optará por poner a Danilo a cubrir esta posición.

¿Cuándo debuta Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El debut de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será el próximo sábado 13 de junio ante la selección de Marruecos, selección que se caracteriza por atacar por las bandas con jugadores como Hakimi, Brahim y Youssef En-Nesyri. Por ende, la baja de Wesler representa un gran problema en el esquema táctico que se pensaba para encarar su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se podrá disfrutar EN VIVO Y GRATIS a través de TV Azteca. El canal se encargará de transmitir 32 partidos de manera gratuita entre los que se encuentran los juegos de Brasil y contra Marruecos de la fase de grupos.

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