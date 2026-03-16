ÚLTIMA HORA: Película de la F1 GANA un Oscar en 2026 en la categoría a mejor sonido

Triunfo del deporte en el séptimo arte, Fórmula 1: La Película se llevó el Óscar en categoría de mejor sonido siendo una de las grandes sorpresas de la noche. El largometraje protagonizado por Brad Pitt y que dejó sensaciones muy buenas en todos los aficionados del deporte motor replicó su éxito en los premios más prestigiosos del planeta.

''Time for a victory lap. Congratulations to Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo and Juan Peralta on winning the Oscar for Best Sound for F1! #Oscars (Tiempo para una vuelta de victoria. Felicitaciones a Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta por ganar el Oscar a Mejor Sonido)'', escribió la cuenta oficial de La Academia en Twitter. Además del nominación a mejor sonido, F1 también fue elegida entre las contendientes en estas tres categorías más: Mejor Película, Mejores Efectos Visuales y Mejor Montaje.

Los aficionados de la F1 interactúan en redes

Tras el galardón obtenido, muchos seguidores de la máxima categoría del automovilismo empezaron a reiterar que pilotos como Sergio Pérez, Lando Norris, Max Verstappen o Lewis Hamilton ya tienen una estatuilla antes de que actores de carrera la obtuvieran. Por si fuera poco, el mismo Hamilton y Lando Norris aparecieron en el evento que se lleva a cabo en California.

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