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ÚLTIMA HORA: Película de la F1 GANA un Oscar en 2026 en la categoría a mejor sonido

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta fueron premiados por su trabajo en la película protagonizada por Brad Pitt.

Fórmula 1
Crédito: Oscars

Escrito por: Erick De la Rosa

Triunfo del deporte en el séptimo arte, Fórmula 1: La Película se llevó el Óscar en categoría de mejor sonido siendo una de las grandes sorpresas de la noche. El largometraje protagonizado por Brad Pitt y que dejó sensaciones muy buenas en todos los aficionados del deporte motor replicó su éxito en los premios más prestigiosos del planeta.

''Time for a victory lap. Congratulations to Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo and Juan Peralta on winning the Oscar for Best Sound for F1! #Oscars (Tiempo para una vuelta de victoria. Felicitaciones a Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta por ganar el Oscar a Mejor Sonido)'', escribió la cuenta oficial de La Academia en Twitter. Además del nominación a mejor sonido, F1 también fue elegida entre las contendientes en estas tres categorías más: Mejor Película, Mejores Efectos Visuales y Mejor Montaje.

Los aficionados de la F1 interactúan en redes

Tras el galardón obtenido, muchos seguidores de la máxima categoría del automovilismo empezaron a reiterar que pilotos como Sergio Pérez, Lando Norris, Max Verstappen o Lewis Hamilton ya tienen una estatuilla antes de que actores de carrera la obtuvieran. Por si fuera poco, el mismo Hamilton y Lando Norris aparecieron en el evento que se lleva a cabo en California.

Recuerda que puedes seguir en vivo la ceremonia de los Oscars 2026 por la señal de TV Azteca a través de Azteca Siete y todas las redes sociales del canal. Además, las noticias en vivo y todo lo que suceda en esta gala por tvazteca.com.

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