ÚLTIMA HORA: Los primeros clasificados a los cuartos de final del Mundial sub-20

Los dos primeros invitados a los cuartos de final del Mundial sub-20 están confirmados. México y España hicieron la tarea al derrotar a Chile y a Ucrania respectivamente para meterse a la siguiente fase de la justa mundialista. Curiosamente, las dos selecciones estuvieron juntas en el grupo y solo faltaría Marruecos para que todos los integrantes de ese sector avancen de ronda.

La Selección de México llegó como favorita ante la anfitriona y no decepcionó. Un 4-1 contundente ante los andinos fue suficiente para silenciar el Estadio Elías Figueroa que esperaba algo más de su combinado. Goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y doblete de Hugo Camberos para sepultar las aspiraciones sudamericanas y ahora, nuestro combinado espera rival en cuartos de final. Con este resultado, México sigue invicto en el certamen con saldo de dos triunfos y dos empates y poco a poco las sensaciones mejoran conforme pasan los días.

España de menos a más

La Selección de España sub-20 venció por la mínima diferencia a Ucrania con el tanto de Pablo García al minuto 24. Los ibéricos llegaron como el segundo lugar del ‘grupo de la muerte’, mientras que, los ucranianos llegaban como líderes de su sector. Un solitario gol fue suficiente para eliminar a una de los combinados con mejor fase de grupos y por su lado, España hiló dos victorias en el Mundial que se lleva a cabo en Chile.

En este caso, España enfrentará al vencedor que salga del compromiso entre Colombia y Sudáfrica. Los sudamericanos fueron líderes del grupo F con cinco unidades, mientras que, los sudafricanos quedaron segundos del sector E con seis puntos. Dicho compromiso se jugará el día miércoles 8 de octubre en punto de la 1:30 pm.