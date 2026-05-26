ÚLTIMA HORA: Rayados de Monterrey quiere a un ex Barcelona para el Apertura 2026

Rayados de Monterrey sufrió bajas, malos rendimientos y hasta cambio de entrenador en el Clausura 2026. Lo que pretende la institución regiomontana ahora es mejorar la plantilla de cara al próximo torneo y para eso ya hay diferentes jugadores en el radar de la directiva. En las últimas horas se conoció que La Pandilla tendría a un ex Barcelona en el radar para la próxima temporada.

Según reportes de Gerardo González, Dennis te Kloese, nuevo director deportivo de Monterrey, ya se habría contactado con Julián Araujo para tenerlo en la Liga BBVA MX a partir del Apertura 2026. Sin dudas sería un gran refuerzo para el futbol mexicano ya que se trata de un futbolista con pasado en el Barça, la Premier League y una amplia trayectoria internacional en Europa.

Julián Araujo bajó su cotización en Europa y ya no es imposible su fichaje

Cabe destacar que el lateral derecho de 24 años fue vendido de la MLS al Barcelona por 5 millones de euros y luego el Bournemouth de la Premier League lo fichó por 10 millones de la moneda europea. Tras una temporada a préstamo en el Celtic de Escocia, ahora su valor de mercado es de € 6,000,000. Se prevé que Rayados pueda hacer una oferta que permita su llegada.

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Julián Araujo podría llegar a otro equipo de la Liga BBVA MX

A pesar del profundo interés de Rayados de Monterrey por tener a este ex Barcelona en su plantilla, distintos reportes sugieren que Araujo no ve con malos ojos esperar una oferta de Cruz Azul. Por el momento el campeón no ha hecho acercamientos que se hayan hecho públicos por este defensa de nacionalidad mexicana que nunca ha jugado en México hasta ahora.

Los números de Julián Araujo en su última temporada

La temporada del lateral derecho ha sido francamente muy complicada debido a las lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas y también porque los diferentes entrenadores no confiaron 100% en él. Apenas tuvo 4 partidos jugados (3 en el Celtic y 1 en el Bournemouth), todos ellos como titular. No marcó goles ni aportó asistencias, pero recibió 3 tarjetas amarillas y fue expulsado una vez.

