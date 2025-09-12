deportes
ÚLTIMA HORA: Psycho Clown se muestra sin máscara antes de Worlds Collide

HOY 12 de septiembre se celebra el evento Worlds Collide, donde Psycho Clown verá acción haciendo equipo con Pagana para exponer los campeoneatos de parejas.

Worlds Collide lucha AAA WWE Psycho Clown
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
Compartir

Este viernes 12 de septiembre se celebra Worlds Collide, evento de WWE y AAA que realizan en conjunto y en donde está el luchador Psycho Clown en la cartelera y quien se mostró sin su másacara en fotos, pero usando protección para evitar dar a conocer su verdadera identidad.

Aunque es una realidad que muchos aficionados se quedaron sorprendidos al ver fotos en el perfil de Psycho Clown y no verlo con alguna de sus máscaras, todo esto horas antes de que sea momento de que defienda junto a Pagano sus campeonatos de parejas.

En la foto en la que Psycho Clown no trae máscara, está junto a Pagano en la pasarela de foro del Thomas & Marck Center de Las Vegas, donde será Worlds Collide 2025 en este mes de septiembre.

Worlds Collide lucha AAA WWE Psycho Clown

¿Cuál es la lucha de Psycho Clown en Worlds Collide de HOY 12 de septiembre?

Kofi Kingston y Xavier Woods, conocidos como The new day serán los encargados de enfrentar a Pagano y Psycho en Worlds Collide y buscarán quitarles los campeonatos de parejas de AAA en ese evento que podría ser el más destacado de la noche, aunque el resto de contiendas también lucen llamativas.

Se ha adelantado también que Penta Zero Miedo tendrá una aparición en Worlds Collide, y se especula que podría ser en esta lucha, debido a que en últimas semanas se ha enfrentado contra Kofi Kingston.

La cartelera completa de Worlds Collide

AAA Mega Championship Match
Hijo del Vikingo vs. Dominic Mysterio

AAA Latin American Championship Fatal 4-Way Match
Hijo Dr Wagner Jr vs. Dragon Lee vs. Ego vs. Mcdonagh

AAA World Tag Team Championship Match
Psycho Clown & Pagano vs. The New Day

No. 1 Contender’s Match
Natalya vs. Faby Apache

Mixed Tag Team Match
Mr.iguana & Lola Vicevs. Finn Balor & Roxanne

Eight-Man Tag Team Match
La Parka, Octagon jr, Laredo Kid & Mascarita Sagrada vs. Del Toro, Joaquín, Lince Dorado & Mini Abismo Negro

*Participación especial Penta Zero Miedo

Worlds Collide lucha AAA WWE Psycho Clown

