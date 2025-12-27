ÚLTIMA HORA: Rayados de Monterrey está a punto de concretar un refuerzo bomba que viene de Estados Unidos

Rayados de Monterrey está a punto de concretar el fichaje de Luca Orellano, refuerzo bomba para el Clausura 2026. El argentino llegará proveniente de Estados Unidos, pues aún forma parte del Cincinnati de la MLS. El futbolista de 25 años ya ha estado en la órbita de la Liga BBVA MX, pues el semestre anterior fue una de las opciones de Cruz Azul .

El extremo derecho vestirá los colores del cuadro regiomontano, pues Rayados y Cincinnati ya tienen un acuerdo de palabra y solo basta que se ponga de acuerdo con el futbolista en los temas de contrato, así lo informó el periodista César Luis Merlo. Este club también se interesó por el argentino .

Luca Orellano está a una firma de ser el nuevo refuerzo de Rayados de Monterrey|@luca_orellano14

“Ya hay acuerdo de palabra por la compra de su pase con el Cincinnati. Falta arreglar el contrato del jugador. Insisto, es un tema que tarde o temprano se terminará destrabando, pero Luca Orellano va a jugar en Rayados de Monterrey”, aseguró César Luis en su canal de YouTube.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Luca Orellano que le llamaron la atención a Rayados de Monterrey

El futbolista de 25 años inició su carrera en Vélez, para posteriormente emigrar a Brasil para jugar en el Vasco de Gama. En 2024 es que inicia su aventura en la MLS con el Cincinnati, club con el que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2029.

https://x.com/CLMerlo/status/2004723289831379019?s=20

De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, Orellano ha disputado 2 torneos con el conjunto estadounidense, sumando así 77 partidos jugados, en los que registra 15 anotaciones y 11 asistencias, así como 10 tarjetas amarillas.

Cabe mencionar que el actual precio de Luca es de 4.5 millones de euros (94.8 millones de pesos), según la plataforma Transfermarkt. No obstante, llegó a alcanzar un precio de 8 millones (168.5 millones de pesos).