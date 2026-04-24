¡ÚLTIMA HORA! Rey Mysterio tendrá aparición especial este sábado 25 de abril en la Ciudad de México

De última hora, se ha anunciado que el luchador Rey Mysterio Jr tendrá una aparición especial este sábado en la Ciudad de México, que podrán ver al legendario gladiador que lo ha conseguido prácticamente todo en su deporte dentro de WWE, la AAA y otras empresas. En esta ocasión, el nacido en San Diego, pero identificado como la cultura mexicana no luchará.

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Y es que el equipo de beisbol al cual apoya, Padres de San Diego llegan de nueva cuenta a la Ciudad de México para dar una serie de dos juegos en contra de los Diamantes de Arizona, en el Estadio Alfredo Harp Helú, y es en ese evento en el que tendrá una aparición especial.

Rey Mysterio lanzará la primera bola en el Padres vs Diamantes de Arizona

MLB México ha compartido que entre las sorpresas del juego del sábado 25 de abril, está la aparición de Rey Mysterio quien lanzará la primera bola en el partido. Esto reúne a lo mejor de dos mundos, la lucha libre profesional y el beisbol.

¿A qué hora será el partido de San Diego vs Arizona en CDMX?

El encuentro del 25 de abril en el Estadio de Diablos, sucederá a las 4:00 PM por lo que los aficionados deberán de tomar sus precauciones para lograr llegar al estadio considerando el tráfico de la zona y sobre todo para alcanzar a ver en los protocólos previos incluyendo el lanzamiento de Rey Mysterio.

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