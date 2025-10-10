deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Mundial 2026: ¿Cuántos lugares quedan para la Copa del Mundo y qué selecciones ya están confirmadas?

En los siguientes párrafos podrás conocer la lista de las selecciones que ya cerraron su pase al Mundial 2026, así como los cupos que quedan disponibles.

mundial-2026-cuantos-cupos-quedan-copa-mundo.jpg
X: Fifa World Cup
Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
Compartir

Cada vez nos acercamos más a la que será, sin duda, una de las fiestas deportivas más grandes de esta década. El Campeonato Mundial 2026 está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer cuántos cupos quedan a partir de ahora.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Para poner un poco de contexto, dicha información deriva del pase que Argelia obtuvo en las últimas horas, convirtiéndose, con ello, en una selección más que aseguró un boleto al Mundial 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá. Ahora bien, ¿cuántos cupos restan desde ahora?

¿Cuántos lugares quedan para el Mundial 2026?

Fue este jueves cuando Argelia logró su pase al Mundial 2026 luego de vencer a Somalia y, con ello, asegurar el liderato del Grupo G con 22 unidades. Gracias a esto, dicha selección se unió a Túnez, Marruecos y Egipto como los combinados africanos que ya confirmaron su arribo a la próxima Copa del Mundo.

Te puede interesar: ¿Cuándo y dónde juegan los selecciones de Cruz Azul en esta fecha FIFA?

Te puede interesar: Gonzalo Piovi causa baja de Cruz Azul

Pero esto no es todo, pues la clasificación de Argelia logró sumar la selección número 20 que ya forma parte del Mundial 2026, pues además de los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, también aparecen Nueva Zelanda, Japón, Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, Jordania, Argentina, Australia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, Marruecos, Colombia, Túnez y Egipto.

Con ello, cada vez conocemos a más selecciones que estarán en la siguiente edición de la Copa del Mundo, misma que entrará a la historia por ser la primera con tres sedes distintas, que traerá consigo al Estadio Azteca como única sede con tres Mundiales y que, finalmente, comenzará el jueves 11 de junio.

¿Cuántos cupos quedan para la Copa del Mundo 2026?

Con 20 lugares ya confirmados, al Mundial 2026 le restan un total de 28 cupos que se definirán en los próximos meses, destacando lo que pueda ocurrir en la zona de la UEFA en donde, hasta el momento, no hay ningún invitado, hecho que podría cambiar en los próximos partidos.

Lo mejor del Mundial México 2026
México en el Mundial 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×