Mundial 2026: ¿Cuántos lugares quedan para la Copa del Mundo y qué selecciones ya están confirmadas?

Cada vez nos acercamos más a la que será, sin duda, una de las fiestas deportivas más grandes de esta década. El Campeonato Mundial 2026 está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer cuántos cupos quedan a partir de ahora.

Para poner un poco de contexto, dicha información deriva del pase que Argelia obtuvo en las últimas horas, convirtiéndose, con ello, en una selección más que aseguró un boleto al Mundial 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá. Ahora bien, ¿cuántos cupos restan desde ahora?

¿Cuántos lugares quedan para el Mundial 2026?

Fue este jueves cuando Argelia logró su pase al Mundial 2026 luego de vencer a Somalia y, con ello, asegurar el liderato del Grupo G con 22 unidades. Gracias a esto, dicha selección se unió a Túnez, Marruecos y Egipto como los combinados africanos que ya confirmaron su arribo a la próxima Copa del Mundo.

Pero esto no es todo, pues la clasificación de Argelia logró sumar la selección número 20 que ya forma parte del Mundial 2026, pues además de los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, también aparecen Nueva Zelanda, Japón, Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, Jordania, Argentina, Australia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, Marruecos, Colombia, Túnez y Egipto.

Con ello, cada vez conocemos a más selecciones que estarán en la siguiente edición de la Copa del Mundo, misma que entrará a la historia por ser la primera con tres sedes distintas, que traerá consigo al Estadio Azteca como única sede con tres Mundiales y que, finalmente, comenzará el jueves 11 de junio.

¿Cuántos cupos quedan para la Copa del Mundo 2026?

Con 20 lugares ya confirmados, al Mundial 2026 le restan un total de 28 cupos que se definirán en los próximos meses, destacando lo que pueda ocurrir en la zona de la UEFA en donde, hasta el momento, no hay ningún invitado, hecho que podría cambiar en los próximos partidos.

