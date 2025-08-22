deportes
¡Adiós a Las Vegas! Donald Trump y FIFA sorprenden con la nueva sede del sorteo del Mundial 2026

Donald Trump y la FIFA dieron a conocer este viernes, que el sorteo oficial para el Mundial del 2026, no sucederá en Las Vegas y se lo llevará a Washington, advirtiendo que será un super evento.

donald trump sorteo mundial
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Compartir

Este viernes, el Presidente de Estados Unidos Donald Trump y el máximo directivo de la FIFA Gianni Infantino, anunciaron y terminaron con las especulaciones sobre la fecha y sede del Sorteo del Mundial 2026, descartando Las Vegas.

Trump e Infantino explicaron en la rueda de prensa desde la conocida como Oficina Oval, que la celebración del sorteo tendrá lugar en el Centro Kennedy, de Washington el próximo 5 de diciembre.

Trump recalcó que será un grandioso evento el que se organizará para conocer los partidos y la agenda definitiva para la Copa del Mundo del 2026, que tendrá Estados Unidos, México y Canadá.

Con el anuncio, quedó descartado que Las Vegas y todo su glamour sea la sede que celebra este sorteo y ya ni qué decir de Monterrey que en enero salió de la jugada en ese sentido, pues querían tener ese super evento y mostrar el músculo de la ciudad.

donald trump sorteo mundial

