Confirmado por Gabriel Milito: Chivas sufre una BAJA para el partido vs Dallas FC de la Leagues Cup

Chivas se prepara para afrontar su segundo compromiso dentro de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026. El equipo dirigido por Gabriel Milito comenzó el torneo con derrota (por penales) ante LAFC, por lo que necesitará sumar de a tres el próximo partido para llegar con mayor tranquilidad a la última jornada. Sin embargo, la afición rojiblanca recibió una pésima noticia.

El Guadalajara enfrentará a Dallas FC en la Jornada 2 de la Fase Uno, partido que podría decidir el futuro del Rebaño en la competición. No obstante, el entrenador argentino sufrió un contratiempo durante la preparación de este partido, ya que uno de sus jugadores titulares será baja oficial. Se trata de José Castillo, uno de los defensores que mayor solidez aporta en el esquema de Milito.

José Castillo será baja para Chivas en Leagues Cup

Durante la derrota ante LAFC, el defensor Castillo no pudo completar los 90 minutos y debió abandonar el terreno de juego durante la segunda mitad producto de una molestia física. Dicha situación había encendido las alarmas de Chivas y ahora se confirmó lo peor: el zaguero será baja para el choque contra Dallas y fue afirmado por el propio entrenador del cuadro rojiblanco.

Carlos Rotondi (L) of Cruz Azul fights for the ball with Jose Castillo (R) of Guadalajara during the semifinals second leg match between Guadalajara vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Jalisco Stadium, on May 16, 2026 in Guadalajara, Jalisco Mexico.|Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris

“Castillo no va a estar. Lamentablemente no va a poder participar en este partido (vs Dallas FC), quizá tampoco en el tercero. El resto están todos disponibles”, fue lo que expresó Milito en la conferencia de prensa previo al duelo contra el equipo texano. De esta manera, el timonel estará obligado a modificar la defensa para afrontar su próximo compromiso en Leagues Cup, el cual será vital para las aspiraciones del equipo en el torneo.

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Por otro lado, Milito dejó en claro que Castillo deberá ser evaluado día a día, ya que también existe la posibilidad de que no llegue a recuperarse para el choque contra Seattle Sounders por la Jornada 3 de la Fase Uno. En caso de confirmarse esta situación, el defensor podría reaparecer recién en la Jornada 4 de la Liga BBVA MX, cuando Chivas reciba a Santos Laguna en el Estadio Akron.

Gabriel Milito|Chivas

Quién reemplazará a José Castillo en Chivas

Ante este panorama, todos los caminos apuntan a que Diego Campillo regresará a la titularidad. El canterano ya desempeñó esta función en la Jornada 1 cuando Chivas cayó ante Toluca, aunque ahora volvería a integrar la línea defensiva junto a Luis Romo y Daniel Aguirre.

La lesión de Castillo representa una oportunidad dorada para Campillo, futbolista que tiene una gran calidad, pero que le ha costado consolidarse como titular bajo la dirección técnica de Milito. Ahora tendrá una nueva oportunidad para convencer al cuerpo técnico y recuperar su lugar fijo dentro del once inicial.