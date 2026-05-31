ÚLTIMA HORA: Toluca califica al Mundial de Clubes 2029

El equipo de Toluca ha logrado ser campeón en la Concacaf Champions CUP derrotando al cuadro de Tigres en el Estadio Nemesio Diez en tanda de penales; de forma paralela el gran premio para el equipo de Antonio Mohamed será ir al Mundial de Clubes.

Los equipos que juegan Concachampions, tienen como meta el campeonato para ir al Mundial de Clubes, donde se encuentran con los mejores equipos del mundo y donde además reciben un jugoso pago por su participación.

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Lo más importante es poder tener un lugar en el Mundial de Clubes que además han dicho directivos mexicanos abiertamente, que estarán participando para que México sea la sede y organizar la edición del 2029.

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Participaciones de Toluca en Mundial de Clubes

Toluca nunca ha ido al Mundial de Clubes en el formato que se le conoce actualmente, por lo que todo esto será un gran estreno del cuadro choricero que sin duda es de época luego del bicampeonato en el Clausura 2025 y Apertura 2025 de la Liga MX.

Toluca, a la Copa Intercontinental

Los beneficios de ganar la Concachampions no paran ahí, pues sumado a ello tendrán un boleto a la Copa Intercontinental, donde otros campeones de confederaciones a nivel de clubes, van también a competir.

¿Cuánto ganará Toluca en dinero, por haber ganado la Concachampions?

Toluca, al ganar el título de Concachampions 2026, se llevaría un premio de 5 millones de dólares, motivo que lelga directamente a las arcas del cuadro toluqueño con lo que podrían haber refuerzos y más para seguir compitiendo al más alto nivel por campeonatos.

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