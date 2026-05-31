¡TODO REVELADO! Kevin Castañeda y Alejandro Gómez, serían los cortados por Javier Aguirre
Curiosamente los números de los seleccionados en el partido de México vs Australia, podría revelar la lista de 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La lista final de 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 será revelada este domingo 31 de mayo, pero posiblemente Javier Aguirre estaría esta noche ante Australia, de manera indirecta dando a conocer a los futbolista que llevará a la aventura mundialista que comienza en solo 12 días.
Aguirre entregó su hoja de alineaciones al cuerpo arbitral donde aparecen 28 futbolistas y donde curiosamente Kevin Castañeda trae el número 27 y el defensor Alejandro Gómez, porta el número 28, algo que seguramente estaría muy cercano a la realidad.
Esa situación fue identificada también por el periodista de TV Azteca David Medrano, quien expuso la situación en sus redes sociales acotando los números que no recibieron por cuestión de suerte, sino que tendría algún significado.
27 y 28.— david medrano felix (@medranoazteca) May 31, 2026
Los numeros de Gomez y Castañeda. pic.twitter.com/Ovqx0X7KPB
Castañeda y Gómez, quienes llegaron de sparring, abandonarían a la Selección a la brevedad
En la primer lista revelada en abril y de los jugadores procedentes de Liga MX que reportaron el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, aparecían Kevin Castañeda y Gómez, que al día de hoy son los únicos que permanecen de los etiquetados como sparrings, pues hace una semana a un grupo de seis jugadores el entrenador Aguirre los despidió.
Aguirre siguió adelante con estos dos futbolistas y versiones decían que Alejandro Gómez sería el jugador sorpresa en el llamado final, pero ahora la balanza se inclina a que será cortado el zaguero de Xolos y así tanto Alexis Vega como Chino Huerta irán, en la que parece era la última duda.
1 Raúl Rangel
4 Edson Alvarez (C)
5 Johan Vásquez
7 Luis Francisco Romo Barrón
8 Álvaro Fidalgo Central
24 Luis Chavez Central
2 Jorge Sánchez
10 Alexis Vega
17 Orbelín
20 Mateo Chávez García
22 Guillermo Martínez
3 César Montes
6 Erik Lira Central
11 Santiago Tomás Gimenez
12 Carlos Acevedo
13 Guillermo Ochoa
14 Armando González
15 Israel Reyes
16 Julián Quiñones
18 Obed Vargas
19 Gilberto Mora
21 César Saúl Huerta Valera
23 Jesús Gallardo
26 Brian Gutiérrez
27 Kevin Castaneda
28 Jesus Alejandro Gomez Molina