¡TODO REVELADO! Kevin Castañeda y Alejandro Gómez, serían los cortados por Javier Aguirre

La lista final de 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 será revelada este domingo 31 de mayo, pero posiblemente Javier Aguirre estaría esta noche ante Australia, de manera indirecta dando a conocer a los futbolista que llevará a la aventura mundialista que comienza en solo 12 días.

Aguirre entregó su hoja de alineaciones al cuerpo arbitral donde aparecen 28 futbolistas y donde curiosamente Kevin Castañeda trae el número 27 y el defensor Alejandro Gómez, porta el número 28, algo que seguramente estaría muy cercano a la realidad.

Esa situación fue identificada también por el periodista de TV Azteca David Medrano, quien expuso la situación en sus redes sociales acotando los números que no recibieron por cuestión de suerte, sino que tendría algún significado.

27 y 28.

Los numeros de Gomez y Castañeda. pic.twitter.com/Ovqx0X7KPB — david medrano felix (@medranoazteca) May 31, 2026

Castañeda y Gómez, quienes llegaron de sparring, abandonarían a la Selección a la brevedad

En la primer lista revelada en abril y de los jugadores procedentes de Liga MX que reportaron el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, aparecían Kevin Castañeda y Gómez, que al día de hoy son los únicos que permanecen de los etiquetados como sparrings, pues hace una semana a un grupo de seis jugadores el entrenador Aguirre los despidió.

Aguirre siguió adelante con estos dos futbolistas y versiones decían que Alejandro Gómez sería el jugador sorpresa en el llamado final, pero ahora la balanza se inclina a que será cortado el zaguero de Xolos y así tanto Alexis Vega como Chino Huerta irán, en la que parece era la última duda.

during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) vs (and) Australia at Rose Bowl Stadium, on May 30, 2026 in Carson, California, United States.|Carlos Ramirez/MEXSPORT

1 Raúl Rangel

4 Edson Alvarez (C)

5 Johan Vásquez

7 Luis Francisco Romo Barrón

8 Álvaro Fidalgo Central

24 Luis Chavez Central

2 Jorge Sánchez

10 Alexis Vega

17 Orbelín

20 Mateo Chávez García

22 Guillermo Martínez

3 César Montes

6 Erik Lira Central

11 Santiago Tomás Gimenez

12 Carlos Acevedo

13 Guillermo Ochoa

14 Armando González

15 Israel Reyes

16 Julián Quiñones

18 Obed Vargas

19 Gilberto Mora

21 César Saúl Huerta Valera

23 Jesús Gallardo

26 Brian Gutiérrez

27 Kevin Castaneda

28 Jesus Alejandro Gomez Molina