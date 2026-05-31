OFICIAL: Así queda la tabla de máximos ganadores de la Concachampions

La Concachampions —el torneo más importante de la confederación— lleva décadas definiendo quién manda en la región, y cada final agrega un nombre a la lista más exitosa de todas. Este sábado por la noche, Toluca y Tigres se disputaron algo más que un título: se jugaron el lugar en la historia del certamen. Y el resultado permitió seguir agregando asteriscos a un medallero que tiene a sus dominadores históricos bien definidos. Cruz Azul y América aparecen en lo más alto con 7 consagraciones cada uno, confirmando la supremacía de la Liga MX en el certamen.

Así queda la tabla de máximos ganadores de la Concachampions

Cruz Azul (México): 7 títulos



América (México): 7 títulos



Pachuca (México): 6 títulos



Monterrey (México): 5 títulos



Toluca (México): 3 títulos



Saprissa (Costa Rica): 3 títulos



Pumas UNAM (México): 3 títulos

Toluca es campeón

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Por décima ocasión en la historia del torneo, la definición se generó entre dos instituciones mexicanas. En esta oportunidad, Los Diablos Rojos se impusieron (por penales) ante Los Felinos en el Estadio Nemesio Diez, del Estado De México.

De esta manera, los dirigidos por Antonio Mohamed alcanzaron su tercer título internacional, tras los ganados en 1968 y 2003. Con esta derrota, Los Auriazules se quedaron con una sola consagación (en 2020).

Así, el campeonato representa el fin de una larga espera para la afición de Toluca, que vuelve a celebrar un título internacional después de 23 años. Este triunfo refuerza el proyecto del club y le otorga el pase al próximo Mundial de Clubes de la FIFA. ¡Hay muchos motivos para festejar!

Los títulos obtenidos por Mohamed en Toluca

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