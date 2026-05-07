¿La última pelea? Julio César Chávez tendrá su cuarto combate de exhibición en contra de Travieso Arce y podría ser la última ocasión que se suba al ring
Julio César Chávez tendrá una presentación en el ring a manera de exhibición midiendo fuerzas ante Travieso Arce, pleito que significaría la última vez que se sube al encordado.
La máxima leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez tendrá este sábado 9 de mayo una pelea de exhibición en contra del ex campeón del mundo Jorge Travieso Arce, para alargar esta rivalidad a cuatro combates que siempre han sido de alarido y han permitido ver un poco más de estas figuras en el ring.
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En otro combate amistoso y en el que se usará protección par evitar lesiones o cortes durante los tres rounds que durará el enfrentamiento, Chávez tiene el compromiso de brindarse al público que siempre lo ha reconocido y enfrente está el Travieso que con su carisma, técnica y menor edad no quiere dejar ir la oportunidad de entregarse al público y de aportar en este nuevo combate para que los aficionados en Puebla puedan disfrutar del gran campeón mexicano.
¿Qué edad tiene Julio César Chávez y cuántos años tiene Travieso Arce?
Los ex peleadores que estarán en Box Azteca este sábado 9 de mayo, llegan con entrenamiento, sesiones de sparring, y fuertes para dar una buena velada. La edad aunque será factor, pasa a segundo plano pues lo importante es el espectáculo que darán.
Chávez llega con 63 años, una carrera única y con entrenamiento permanente por salud y pasión por el deporte. En relación a Travieso Arce hay una gran diferencia pues tiene solo 46 años de edad y también sigue muy cercano al gimnasio.
¿Será la última pelea de Julio César Chávez?
Travieso Arce dijo en un video subido a sus redes sociales, que esta sería la última pelea de Chávez en el formato de exhibición, por lo que desea que se luzca su rival y aportar a la grandeza del oirundo de Culiacán y quien ha vivido también en Tijuana y otros puntos de México.