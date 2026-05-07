¿La última pelea? Julio César Chávez tendrá su cuarto combate de exhibición en contra de Travieso Arce y podría ser la última ocasión que se suba al ring

La máxima leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez tendrá este sábado 9 de mayo una pelea de exhibición en contra del ex campeón del mundo Jorge Travieso Arce, para alargar esta rivalidad a cuatro combates que siempre han sido de alarido y han permitido ver un poco más de estas figuras en el ring.

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En otro combate amistoso y en el que se usará protección par evitar lesiones o cortes durante los tres rounds que durará el enfrentamiento, Chávez tiene el compromiso de brindarse al público que siempre lo ha reconocido y enfrente está el Travieso que con su carisma, técnica y menor edad no quiere dejar ir la oportunidad de entregarse al público y de aportar en este nuevo combate para que los aficionados en Puebla puedan disfrutar del gran campeón mexicano.

¿Qué edad tiene Julio César Chávez y cuántos años tiene Travieso Arce?

Los ex peleadores que estarán en Box Azteca este sábado 9 de mayo, llegan con entrenamiento, sesiones de sparring, y fuertes para dar una buena velada. La edad aunque será factor, pasa a segundo plano pues lo importante es el espectáculo que darán.

Chávez llega con 63 años, una carrera única y con entrenamiento permanente por salud y pasión por el deporte. En relación a Travieso Arce hay una gran diferencia pues tiene solo 46 años de edad y también sigue muy cercano al gimnasio.

¿Será la última pelea de Julio César Chávez?

Travieso Arce dijo en un video subido a sus redes sociales, que esta sería la última pelea de Chávez en el formato de exhibición, por lo que desea que se luzca su rival y aportar a la grandeza del oirundo de Culiacán y quien ha vivido también en Tijuana y otros puntos de México.