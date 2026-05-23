Nadie puede creer cuánto tiempo ha pasado desde el último triunfo de Pumas sobre Cruz Azul en CU

Este fin de semana se llevará a cabo la vuelta de una de las finales más atractivas que el futbol mexicano ha tenido en la última década. Pumas y Cruz Azul definirán al campeón del Clausura 2026 dentro del Olímpico Universitario, un estadio histórico y emblemático dentro de la Ciudad de México.

cruz azul

Pumas llega a esta final de vuelta luego de haber superado en los cuartos de final al América y en la semifinal al Pachuca (ambas por posición en la tabla). Cruz Azul, por su parte, arriba a este duelo definitivo después de vencer en los cuartos al Atlas y de derrotar a Chivas en una serie cardíaca.

¿Cuándo fue la última vez que Pumas venció a Cruz Azul en CU?

No es exagerado decir que Cruz Azul tiene una especie de paternidad sobre Pumas, sobre todo, cuando los enfrenta en su cancha. De hecho, han pasado poco más de cinco años desde la última vez que los del Pedregal vencieron a los de La Noria en el Estadio Olímpico Universitario.

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Pumas no le gana al Cruz Azul en Ciudad Universitaria desde el 7 de Noviembre de 2021 pic.twitter.com/ymWH7YJGhQ — El Podcast de la Máquina (@elpodcastdlm) May 18, 2026

Pumas obtuvo el triunfo sobre Cruz Azul en CU por última vez (4-3) en el Apertura 2021, más precisamente el 7 de noviembre del 2021; es decir, el torneo posterior al que los celestes obtuvieron la novena de la mano de Juan Reynoso y prácticamente un año después del 4-0 de los universitarios a los cementeros en casa.

A partir de ahí, Pumas y Cruz Azul se han visto las caras en la cancha del Universitario en cinco ocasiones con los de la UNAM como locales, mismos en donde los celestes registran tres victorias y dos empates, así como ocho goles a favor por solamente tres tantos en contra.

¿Cruz Azul ya fue campeón en CU?

La respuesta es sí. Hace tan solo unos meses Cruz Azul logró ser campeón en la cancha del Olímpico Universitario luego de vencer al Vancouver Whitecaps por 5-0 en la final de la Concachampions, un logro que Pumas no ha obtenido desde su último campeonato en 2011.