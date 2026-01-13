¡Ya llovió! Lo que pasaba en el mundo la ÚLTIMA vez que Pumas le ganó a Tigres en el Volcán

La cancha del Volcán, ha sido históricamente una de las plazas más complicadas para los Pumas. La última vez que el conjunto universitario logró salir con los tres puntos de la ciudad de Monterrey fue en el Torneo Clausura 2014, hace ya más de 12 años, en un partido que hoy se recuerda como un triunfo de carácter y resistencia.

El lujoso hotel donde se hospedará Cristiano Ronaldo

El último triunfo de Pumas en el Volcán

Aquel encuentro se disputó en enero de 2014, cuando Pumas visitó a Tigres en plena fase regular del torneo. El cuadro capitalino, dirigido entonces por José Luis Trejo, sorprendió a propios y extraños al imponerse por 2-1 en un intenso duelo. Los goles de los del Pedregal llegaron gracias a la contundencia de su atacante Martín Bravo, quien anotó en el minuto 66 y a través del tiro penal en el 85’, y a una defensa que resistió los embates de Tigres, que contaba con figuras como Lucas Lobos, Damián Álvarez y Carlos Salcido.

TE PUEDE INTERESAR:

El triunfo fue celebrado como un golpe de autoridad, pues ganar en el Volcán siempre ha sido un reto mayúsculo. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que ese resultado marcaría el inicio de una larga sequía para los Pumas en ese estadio.

Desde aquella victoria, Pumas no ha podido repetir la hazaña. En los siguientes enfrentamientos, Tigres ha impuesto su jerarquía como local, acumulando triunfos y empates que han frustrado los intentos de los universitarios por romper la racha. El Volcán se ha convertido en una fortaleza inexpugnable para los felinos del norte, mientras que los auriazules han tenido que conformarse con rescatar puntos en Ciudad Universitaria.

La estadística es contundente: 12 años sin ganar en Monterrey reflejan la dificultad que representa enfrentar a Tigres en su casa, un equipo que ha vivido su época dorada en la última década, con títulos de liga y participaciones internacionales que lo consolidaron como potencia.

El próximo enfrentamiento entre Tigres y Pumas en el Clausura 2026 será una nueva oportunidad para los capitalinos de romper esa racha histórica. La presión está sobre el equipo de la UNAM, que busca demostrar que puede competir en una de las plazas más complicadas del país. Para Tigres, mantener la hegemonía en casa refuerza su condición de candidato al título.

¿Qué sucesos pasaron en el 2014 en el Mundo?