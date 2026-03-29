Este fue el mejor jugador de México tras 45 minutos contra Portugal
Brian Gutiérrez fue la gran novedad en el 11 titular de Javier Aguirre y de momento es el futbolista mejor valorado tras un tiempo en contra del cuadro europeo.
Primer tiempo casi de ensueño para Brian Gutiérrez en el partido contra la Selección de Portugal. El extremo de Chivas sorprendió al ser elegido como uno de los titulares del cuadro mexicano y de momento no ha decepcionado. Su facilidad para llegar a línea de fondo, su buen entendimiento con Raúl Alonso Jiménez y su claridad al dar pases le han dado la mejor calificación de momento en el cuadro mexicano.
Según el portal especializado SofaScore, Gutiérrez registra un 7.1 de calificación tras el primer tiempo y eso gracias a sus dos pases clave, su trazo largo completado, un drible exitoso y además tres de tres en duelos ganados. Por si fuera poco, ha completado 14 de los 17 pases que ha intentando. Seguido del extremo rojiblanco, Obed Vargas y Raúl Rangel le siguen en calificación con un 6.8, mientras que, el debitante Fidalgo tiene un 6.7.
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