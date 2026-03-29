EMOTIVO: Así cantó Álvaro Fidalgo el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Banorte

En una noche marcada por mucha emoción, Álvaro Fidalgo protagonizó uno de los momentos más destacados en la previa del México vs Portugal, al entonar el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Banorte. El mediocampista, visiblemente concentrado, acompañó el canto junto a sus compañeros en su primera aparición como titular con la Selección Mexicana.

La imagen de Fidalgo cantando el himno se convirtió en uno de los instantes más emotivos en la antesala de este partido de preparación ante Portugal, en el marco del proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT.

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Previo a este compromiso, en distintas entrevistas, el jugador había señalado su orgullo por representar a México, además de su intención de competir por un lugar en la lista final mundialista. Fidalgo llega a este momento tras un proceso consolidado en el futbol mexicano, donde militó durante cinco años con el Club América, etapa en la que se convirtió en un elemento constante en el mediocampo y se fue como leyenda de Coapa rumbo al Betis de España.

El encuentro ante Portugal, enmarcado en la reinauguración del Estadio Banorte, ste escenario, que presume el prestigio de ser tres veces mundialista y que sirvió como ensayo previo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT.

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Un Estadio Banorte a REVENTAR 🤩



La ceremonia de los himnos, previo al México vs Portugal 🇲🇽🆚🇵🇹



ATENCIÓN a Álvaro Fidalgo cantando el Himno Nacional Mexicano en su primera titularidad.#MiSelecciónAzteca



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Fecha y hora del México vs Bélgica partido de preparacion de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

El partido amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM entre México y Portugal se jugará el martes 31 de marzo de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de TV Azteca por television abierta en el Canal 7 y sus por Azetca deportes en las plataformas digitales (Sitio web y App oficial), con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García, Zague y Jorge Campos.

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