ÚLTIMO MOMENTO: Los tres candidatos que tendría Italia para suplir a Genaro Gattuso en la dirección técnica

La Selección de Italia vive una de sus peores crisis en su historia futbolística, tres Copas Mundiales de la FIFA (Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026) sin clasificarse al hilo han destapado un problema que hasta hace unos años parecía se iba a solucionar llegando a 2026. Ahora, Genaro Gattuso; principal artífice del combinado nerazzuro pende de un hilo y como ya es costumbre, hay candidatos para suplirlo en el banquillo italiano.

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Según información de Della Gazzeta dello Sport, la Federación Italiana de Futbol tiene a tres nombres entre sus candidatos para suplir al ex jugador del AC Milán; Roberto Mancini, Antonio Conte y Pep Guardiola. El último nombre es el que ha resaltado más entre los aficionados, ya que no es italiano y también porqué no tiene experiencia a nivel selección.

¿Primera experencia a nivel selección?

A pesar de las contras, varios internautas reaccionaron de manera positiva al ver el nombre del actual estratega del Manchester City entre los candidatos. Cabe recordar que, Guardiola no ha renovado su vínculo con el club británico y en reiteradas ocasiones ha expresado su deseo de probar las mieles del futbol de selecciones. El despido de Gattuso parece ser una cuestión de tiempo tras lo sucedido en Bosnia desde el manchón penal y ahora, Italia buscaría al que para muchos es el mejor técnico de la historia para salir de este bache.

Por otro lado, el Napoli daría todas las facilidades para la salida de Conte rumbo al combinado nacional a final de temporada y que tome al cuadro después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con miras a la justa mundialista de 2030.