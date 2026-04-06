OFICIAL: Ex DT de Rayados de Monterrey dejó sin LaLiga al Real Madrid y logró algo increíble

El futbol da revanchas más rápido de lo que muchos esperan. A menos de un año de su salida del banquillo de Rayados de Monterrey, Martín Demichelis ha firmado una de las mayores hazañas de la temporada en España. No solo le arrebató puntos vitales al Real Madrid en la lucha por el título, sino que ha terminado con una larga sequía que pone su nombre en la élite del futbol europeo.

Fue por la Jornada 30 de LaLiga, donde el Mallorca dio el batacazo y venció por 2-1 a los Blancos. El primer gol llegó en los últimos suspiros del primer tiempo. En el minuto 42, Manuel Morlanes anotó el primero tras una gran asistencia de Pablo Maffeo, gol que marcaba el anticipo de una tarde épica en el Son Moix.

Martín Demichelis, entrenador de Mallorca|RCD Mallorca

A pesar de que el guardameta Leo Roman detuvo el empate del Real Madrid en varias ocasiones, la igualdad llegó en el minuto 43 de la segunda mitad gracias a un fuerte cabezazo del brasileño Eder Militão. Al conseguir el empate, los Merengues se volcaron al ataque en busca de la victoria, situación que el equipo de Demichelis aprovechó de gran manera.

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El Real Madrid quedó mal parado y un contraataque bien manejado por Mateo Joseph terminó en una asistencia para Vedat Muriqi, que con una gran definición batió al portero Andriy Lunin. De esta manera, el Mallorca se quedó con un triunfo histórico ante los Blancos, algo que no sucedía desde el año 2023 cuando vencieron por 1-0 en la Jornada 20 de LaLiga.

Soccer Football - LaLiga - RCD Mallorca v Real Madrid - Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca, Spain - April 4, 2026 RCD Mallorca’s Vedat Muriqi celebrates scoring their second goal REUTERS/Nacho Doce|Nacho Doce/REUTERS

Demichelis complicó al Real Madrid

El ex DT de Rayados dejó en una situación complicada al Real Madrid. El equipo de Álvaro Arbeloa quedó ubicado en la segunda posición de la tabla general con 69 unidades, a 7 del FC Barcelona, único líder del torneo. Si bien es cierto que aún restan ocho fechas para que finalice LaLiga, la distancia con los blaugranas es cada vez más extensa.

Mientras tanto, el Mallorca consiguió salir de la zona de descenso y se ubica en la posición N°16 con 31 unidades, los mismos puntos que Sevilla (17). Elche, equipo que se posiciona en la última plaza de descenso directo, está a dos puntos con 29 unidades. El conjunto de Demichelis podrá afrontar una semana mucho más tranquila de cara al próximo juego, donde enfrentará a Rayo Vallecano.

