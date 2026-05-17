Tres clubes de Europa buscarían a mediocampista mexicano

A Obed Vargas le habrián salido tres 'novias' de cara a la próxima temporada en el futbol ibérico. El mediocampista mexicano del Atlético de Madrid sería del interés en calidad de préstamo del Celta de Vigo, Rayo Vallecano y Getafe en busca de de robustecer su plantilla para el siguiente semestre.

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Según información del Diario Olé, los tres clubes españoles tendrían en la carpeta al ex futbolista del Seattle Sounders para que llegara a sus filas con el visto bueno del Atlético de Madrid. Cabe recordar que, el mexicano de 20 años tuvo participación en 10 encuentros con el equipo colchonero y dio una asistencia, números nada despreciables en su primera experiencia en el balompié del 'Viejo Continente'.

Proyecto a futuro

El conjunto de la capital española fichó al mexicano procedente del Seattle Sounders y lo firmó hasta verano de 2030. Con estos datos, no es secreto que Diego Simeone y compañía lo firmaron para los años venideros en busca de que se foguee aún más y una posible cesión no la verián con malos ojos.

De momento, el interés de Celta de Vigo, Getafe y Rayo Vallecano son puros rumores y será cuestión de tiempo para que se vaya aclarando la situación del mediocampisita nacional. Cabe recordar que, Vargas tiene la vista puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tratará de llenarle el ojo a Javier Aguirre en busca de colarse en la lista final que defina el 'Vasco' en los próximos días.